Demir Çelik Camii ibadete açıldı

Samsun’da hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan "Demir Çelik Camii" törenle ibadete açıldı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde hayırsever iş adamı Cemal Yeşilyurt tarafından yaptırılan Demir Çelik Camii için açılışı töreni düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törene yoğun katılım oldu. Protokol tören öncesi camiyi inceledi. Kur’an tilavetinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

"En büyük mutluluk cemiyete bir şey kazandırmakla oluyor, vermekle oluyor"

Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, “Bizleri bu kutsal çatı altında bir araya getirdiği için Rabb’ime sonsuz teşekkürler olsun. Peygamberlerine salat ve selam olsun. Yeşilyurt ailesi olarak hayırda yarışmayı görev edindik ve gördük ki en büyük mutluluk cemiyete bir şey kazandırmakla oluyor. Vermekle oluyor. Hem dünyada hem gerçek anlamda daha huzurlu daha mutlu olabilmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Yaşça bir büyüğünüz olarak mutluluğun kaynağının Allah’ı anmak ve Allah için vermek olduğunu hatırlatırım. Omuz omuza olmak aynı gaye için aynı duygularla saf tutmaktan daha güzel bir şey olabilir mi hiç” dedi.