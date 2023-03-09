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Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı! Dehşet anları kamerada

09.03.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan’da kan donduran bir saldırı olayı yaşandı. Taha O. isimli şahıs, apartmanın içerisinde sevgilisi Meral K.'yı demir çubukla darp etti. Meral K., aldığı darbeler sonrası kanlar içinde yere yığıldı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan Taha O.'nun, emniyette birçok suçtan kaydı olduğu anlaşıldı. İşte olayın detayları...

Demir çubukla saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığıldı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, 3 Şubat günü Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Taha O. ve sevgilisi Meral K. arasında bir süredir devam eden sorunlar vardı. Taha O. isimli şüpheli apartmanın içerisinde Meral K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Şüpheli adam demir çubuk ile kadına saldırdıktan sonra apartmandan çıkmaya çalıştı. Şüphelinin peşinden koşan kadın bir darbe daha alınca kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli adam ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp mağduru kadın 7 Mart tarihinde polis ekiplerine müracaat ederek Taha O.’dan şikayetçi oldu. Ekipler şüpheli adamı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Şüphelinin kasten yaralama, taksirle yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret-tehdit ve açıktan hırsızlık suçlarından emniyette 8 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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İHA

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Eyüpsultan saldırı

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