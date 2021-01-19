HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Demir çubuklarla dövdükleri adamın arabasına el koyup çocuğunu kaçırdılar

Demir çubuklarla dövdükleri adamın arabasına el koyup çocuğunu kaçırdılar

19.01.2021 07:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Demir çubuklarla dövdükleri adamın arabasına el koyup çocuğunu kaçırdılar

Adana’da oğluyla beraber domuz avlamaya çıkan bir kişi kimliği belirlemeyen kişiler tarafından demir çubuklarla darp edildi. Şüpheli şahıslar darp ettikleri kişinin arabasına el koyup pompalı tüfek zoruyla çocuğunu kaçırdı. Polis, kaçırılan çocuğu kurtarırken olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Sezgin T. (34) oğlu Polat T. (15) ile domuz avlamak için Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi’ne geldi. Bir süre sonra kimliği belirlenemeyen 6 kişi Sezgin T. ile oğlu Polat T.’nin yanına geldi. Şüpheliler ellerindeki demir çubuklarla Sezgin T.’yi öldüresiye dövdü. Daha sonra şüpheliler Sezgin T.’ye ait kamyonete el koyup pompalı tüfek zoruyla oğlu Polat T.’yi kaçırdı.

DEMİR ÇUBUKLARLA DÖVÜLEN VE OĞLU KAÇIRILAN KİŞİ MAHALLE MUHTARINA SIĞINDI

Can havliyle ayağı kalkıp kendini Akkuyu Mahallesi muhtarının evine atan Sezgin T., muhtardan yardım istedi. Mahalle muhtarı durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri arama çalışmalarına başladı. Polis, Sezgin T.’nin kamyoneti ile kaçan şüphelileri fark etmesi üzerine kovalamaya başladı. Şüpheliler aracı ve çocuğu bırakarak kaçtı.

Polis, kaçırılan Polat T.’yi kurtarıp babasına teslim etti. Bölgede çalışmalarını sürdüren polis olaya karışan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda çocuğa doğrultulan pompalı tüfekte ele geçirildi.

Polisin diğer şüpheli şahıslara yönelik çalışması devam ediyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonuİstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu
La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleriLa İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Ünlü profesör evinde ölü bulundu

Ünlü profesör evinde ölü bulundu

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!

Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü! Kuğular bile buz tuttu

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de dev FETÖ operasyonu! 218'i görev başındaydı

İzmir'de dev FETÖ operasyonu!

İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu

İzmir’de zincirleme trafik kazaları: 14 araç hasar gördü

Bir anda oldu! 14 araç hasar gördü

İzmir’de yangın paniği: 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.