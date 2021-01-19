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Demir çubuklarla dövdükleri adamın arabasına el koyup pompalı tüfek zoruyla çocuğunu kaçırdılar

19.01.2021 04:33 | Son Güncelleme:
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Adana’da oğluyla beraber domuz avlamaya çıkan bir kişi kimliği belirlemeyen kişiler tarafından demir çubuklarla darp edildi, şüpheli şahıslar darp ettikleri kişinin arabasına el koyup pompalı tüfek zoruyla çocuğunu kaçırdı.

Adana’da oğluyla beraber domuz avlamaya çıkan bir kişi kimliği belirlemeyen kişiler tarafından demir çubuklarla darp edildi, şüpheli şahıslar darp ettikleri kişinin arabasına el koyup pompalı tüfek zoruyla çocuğunu kaçırdı. Polis kaçırılan çocuğu kurtarırken olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Sezgin T. (34) oğlu Polat T. (15) ile domuz avlamak için Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi’ne geldi. Bir süre sonra kimliği belirlenemeyen 6 kişi Sezgin T. ile oğlu Polat T.’nin yanına geldi. Şüpheliler ellerindeki demir çubuklarla Sezgin T.’yi öldüresiye dövdü. Daha sonra şüpheliler Sezgin T.’ye ait kamyonete el koyup pompalı tüfek zoruyla oğlu Polat T.’yi kaçırdı.
“Demir çubuklarla dövülen ve oğlu kaçırılan kişi mahalle muhtarına sığındı”
Can havliyle ayağı kalkıp kendini Akkuyu Mahallesi muhtarının evine atan Sezgin T., muhtardan yardım istedi. Mahalle muhtarı durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri arama çalışmalarına başladı. Polis, Sezgin T.’nin kamyoneti ile kaçan şüphelileri fark etmesi üzerine kovalamaya başladı. Şüpheliler aracı ve çocuğu bırakarak kaçtı.
Polis, kaçırılan Polat T.’yi kurtarıp babasına teslim etti. Bölgede çalışmalarını sürdüren polis olaya karışan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda çocuğa doğrultulan pompalı tüfekte ele geçirildi.
Polisin diğer şüpheli şahıslara yönelik çalışması devam ediyor.

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