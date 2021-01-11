Demir direkleri çalan 2 kişi yakalandı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, ağaçlandırma bölgesinin etrafını çevreleyen koruma tellerinin bağlandığı demir direkleri çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hakkıbeyli Mahallesi, Topalaşır mevkiinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait ağaçlandırma bölgesinde 413 demir direğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ormanlık alandaki bir otomobil içerisinde 41 demir direk ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramada Ö.H ve O.K’yı yakaladı.

Gözaltına alının Ö.H. ve O.K’ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası da uygulandı.

