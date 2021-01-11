HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Demir direkleri çalan 2 kişi yakalandı

Demir direkleri çalan 2 kişi yakalandı

11.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, ağaçlandırma bölgesinin etrafını çevreleyen koruma tellerinin bağlandığı demir direkleri çalan 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hakkıbeyli Mahallesi, Topalaşır mevkiinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait ağaçlandırma bölgesinde 413 demir direğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Çalışma kapsamında ormanlık alandaki bir otomobil içerisinde 41 demir direk ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramada Ö.H ve O.K’yı yakaladı.Gözaltına alının Ö.H.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, ağaçlandırma bölgesinin etrafını çevreleyen koruma tellerinin bağlandığı demir direkleri çalan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hakkıbeyli Mahallesi, Topalaşır mevkiinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait ağaçlandırma bölgesinde 413 demir direğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ormanlık alandaki bir otomobil içerisinde 41 demir direk ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramada Ö.H ve O.K’yı yakaladı.
Gözaltına alının Ö.H. ve O.K’ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası da uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Vali duyurdu: İllere dağıtım yapıldı, aşılama yakında başlayacakVali duyurdu: İllere dağıtım yapıldı, aşılama yakında başlayacak
63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?

En Çok Okunan Haberler

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

Ordu'da vaka sayısı yüzde 65 düştü: 13 Ocak'ta aşılama başlıyor

İl sağlık müdürü tarih verip açıkladı: Aşılama başlıyor

Şişli'de çok acı olay! 6. kattaki pencereden düştü

6. kattaki pencereden düştü

Polis içeri girince uyuyor numarası yaptı

Polis içeri girince uyuyor numarası yaptı

Aleyna'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İçeri bunu söyleyerek girmiş

Aleyna'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İçeri bunu söyleyerek girmiş

Sivas Valisi duyurdu: İllere dağıtım yapıldı, aşılama yakında başlayacak

Vali duyurdu: İllere dağıtım yapıldı, aşılama yakında başlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.