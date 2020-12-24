Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği tedavisi nasıl olur?

Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demir miktarının tam olarak karşılamamasına denir. Demir eksikliği belirtileri belirgin olduğundan tanısı kolaylıkla konulabilir. Peki demir eksikliği tam olarak nedir? Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Konuyla ilgili bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizlerle. Demir Eksikliği Nedir? Demirin vücutta çok önemli görevleri vardır. Bu nedenle vücut gerekli demir miktarını çeşitli nedenlerle karşılayamadığı zaman demir eksikliği meydana gelir. Demir, alyuvar denilen, kana kırmızı rengi veren hemoglobinde bulunur. Alyuvarların ana görevi oksijeni akciğerlerden alarak diğer dokulara ulaştırmaktır. Kan içerisindeki demir oranı düştüğünde, alyuvar üretimi de azalır. Bunun neticesinde doku, hücre ve organlara taşınan oksijen miktarı da azalır. Demir eksikliğinin sonucunda da demir eksikliği anemisi olarak bilinen kansızlık durumu ortaya çıkar. Demir Eksikliği Neden Olur? Demiri vücut kendiliğinden üretemez ve bu nedenle de besinlerden gerekli demir miktarının alınması gerekir. Demir eksikliğinin en önemli nedenlerinden biri, vücuttaki demir ihtiyacının artmasıyla oluşur. Bir diğer demir eksikliği nedeni ise demir içeren besinlerin yeteri kadar tüketilmemesinden kaynaklanır.

Vücutta Demir İhtiyacının Artması Nedeniyle Ortaya Çıkan Demir Eksikliği Nedenleri Gebelik dönemi

Emzirme dönemi

Sık aralıklarla doğum yapmak

Ergenlik dönemi Yetersiz Demir Alımı Sonucu Oluşan Demir Eksikliği Nedenleri Dengesiz beslenme

Yetersiz beslenme

Vejeteryan beslenme (Bitkisel gıdalarda da demir bulunur. Yine de bulunan form vücutta zayıf olarak nitelendirilebilir.)

Zorlayıcı diyet uygulanması / doktora danışmadan diyet uygulamak Demir Eksikliğinin Bilinen Diğer Nedenleri Yukarıda bulunan nedenlerin yanı sıra, demir eksikliğinin farklı nedenlerle kaynaklandığı da görülür. Peki bu nedenler nelerdir? Emilimi bozan ilaçların kullanılması

Mide ya da bağırsağın bir bölümünün ameliyat ile alınmış olması

Mide asit salgısının yetersiz olması

Mide ya da bağırsakta ülser olması

Kafein içeren içeceklerin (kola, kahve, çay gibi) yemeklerle birlikte tüketilmesi

Kalıtsal demir eksikliği Demir Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Demir eksikliği sonucu ortaya çıkan çeşitli belirtiler bulunur. Bu belirtiler, erken belirtiler ve ilerledikçe eklenen belirtiler olmak üzere demir eksikliğinin gelişme hızına göre değişkenlik gösterebilir. Esasında bu durumda erken teşhis etmek büyük öneme sahiptir. Peki bilinen demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Erken dönem belirtileri: Kırılgan saç ve tırnaklar

Ciltte kuruluk

Ağız kenarlarında çatlaklar

Demir eksikliğinin ilerlemesi durumunda kansızlıkla birlikte görülen belirtiler:

Halsizlik

Baş ağrısı

Uyku Sorunları

Depresyon

Normalden daha fazla üşüme

Dilde şişme

Baş dönmesi

El ve ayaklarda uyuşma Demir Eksikliği Tanısı Nasıl Konulur? Demir eksikliği belirtiler göz önüne alınarak hastaneye başvurulduğunda ya da rutin olarak yapılan kan sayımı sırasında tespit edilir. Çünkü demir dengesi ile ilgilli kesin bilgi, kan testleri ile alınabilir.

Demir eksikliği şüphesi ile doktora başvurulduğunda kişilere genel olarak günlük rutinler ve beslenme düzeni sorulur. Kadınlar için adet dönemi sıklığı ve süresi tanı için önemli bir rol oynar. Yaşlı bireylere ise sindirim sistemi, idrarda kanama olup olmadığı tanı koyabilmek için doktor tarafından sorulan sorulardandır. Yine de en net sonuç kan testiyle ortaya çıkar. Demir Eksikliği Tedavisi Nedir ve Nasıl Yapılır? Vücutta demirin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Peki demir eksikliği nasıl giderilir? Demir eksikliği tedavisi için öncelikle demir yönünden zengin besinlerin bolca tüketilmesi gerekir. Ayrıca demir eksikliğinin tamamlanması için demir ilaçları alınmalıdır. Bunun için de mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir. Demir eksikliği yaşayan hastanın birkaç ay aralıklarla muayene olması önemlidir.