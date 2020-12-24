Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği tedavisi nasıl olur?

Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demir miktarının tam olarak karşılamamasına denir. Demir eksikliği belirtileri belirgin olduğundan tanısı kolaylıkla konulabilir. Peki demir eksikliği tam olarak nedir? Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Konuyla ilgili bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizlerle.
Demirin vücutta çok önemli görevleri vardır. Bu nedenle vücut gerekli demir miktarını çeşitli nedenlerle karşılayamadığı zaman demir eksikliği meydana gelir. Demir, alyuvar denilen, kana kırmızı rengi veren hemoglobinde bulunur. Alyuvarların ana görevi oksijeni akciğerlerden alarak diğer dokulara ulaştırmaktır.
Kan içerisindeki demir oranı düştüğünde, alyuvar üretimi de azalır. Bunun neticesinde doku, hücre ve organlara taşınan oksijen miktarı da azalır. Demir eksikliğinin sonucunda da demir eksikliği anemisi olarak bilinen kansızlık durumu ortaya çıkar.
Demiri vücut kendiliğinden üretemez ve bu nedenle de besinlerden gerekli demir miktarının alınması gerekir. Demir eksikliğinin en önemli nedenlerinden biri, vücuttaki demir ihtiyacının artmasıyla oluşur. Bir diğer demir eksikliği nedeni ise demir içeren besinlerin yeteri kadar tüketilmemesinden kaynaklanır.
Dengesiz beslenme
Yetersiz beslenme
Vejeteryan beslenme (Bitkisel gıdalarda da demir bulunur. Yine de bulunan form vücutta zayıf olarak nitelendirilebilir.)
Zorlayıcı diyet uygulanması / doktora danışmadan diyet uygulamak
Yukarıda bulunan nedenlerin yanı sıra, demir eksikliğinin farklı nedenlerle kaynaklandığı da görülür. Peki bu nedenler nelerdir?
Demir eksikliği sonucu ortaya çıkan çeşitli belirtiler bulunur. Bu belirtiler, erken belirtiler ve ilerledikçe eklenen belirtiler olmak üzere demir eksikliğinin gelişme hızına göre değişkenlik gösterebilir. Esasında bu durumda erken teşhis etmek büyük öneme sahiptir. Peki bilinen demir eksikliği belirtileri nelerdir?
Erken dönem belirtileri:
Vücutta demirin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Peki demir eksikliği nasıl giderilir? Demir eksikliği tedavisi için öncelikle demir yönünden zengin besinlerin bolca tüketilmesi gerekir. Ayrıca demir eksikliğinin tamamlanması için demir ilaçları alınmalıdır. Bunun için de mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir. Demir eksikliği yaşayan hastanın birkaç ay aralıklarla muayene olması önemlidir.
Gelelim en demir yönünden zengin olan besinlere. Demir eksikliği yaşayan kişilerin bu besinleri bolca tüketmesi oldukça önemlidir.
Bazı yiyecek ve içecekler demir emilimini azaltır ve bu durum da demir eksikliğine neden olur. Peki nedir bu yiyecek ve içecekler?
Bu yiyecek ve içeceklerin aşırıya kaçılmadığı sürece tüketilmesinde bir sorun yoktur. Sadece demir içeren yiyeceklerle birlikte tüketilmemesine özen gösterilmelidir.
Demir eksikliği dikkate alınması gereken bir konudur. Çünkü tedavi edilmediği takdirde birçok hastalığa sebep olabilmektedir. Peki demir eksikliği hangi hastalıklara yol açar?
Demir eksikliğini önlemek için dengeli bir beslenme düzeni gerekir. Bu düzen içerisinde demir içeren yiyeceklerin yanı sıra, C vitamini yönünden zengin besinlerin de tüketilmesi önemlidir. Ayrıca demir emilimini azaltan yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınmak demir eksikliğini önlemeye yardımcı olacaktır.
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