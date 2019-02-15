Demir eksikliği çocukların zeka gelişimini olumsuz etkileyebilir

Dünyada 3 kişiden birinde görülebilen demir eksikliğinin kalp yetmezliği, yorulma, saç dökülmesi, tırnaklarda şekil bozukluğu, ciltte solgunluk gibi birçok şikayete neden olabileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Levent Elgün, “Erişkinliğe kadar her yaştaki çocukların zeka gelişimini olumsuz etkileyebilir” dedi. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Levent Elgün, demir eksikliği le ilgili açıklamalar yaptı. Demir eksikliğinin dünyada her 3 kişiden yaklaşık 1’inde görülebileceğini söyleyen Dr. Elgün, hastalığın yorgunluk, halsizlik, ufak bir eforda çarpıntı ve yorulma, saç dökülmesi, tırnaklarda şekil bozukluğu, ciltte solgunluk, huzursuz bacak sendromu gibi birçok şikayete neden olabileceğini dile getirdi. Demir eksikliğinin çoğunlukla kan kaybı, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin emilimindeki yetersizlikten kaynaklandığını belirten Dr. Elgün, demir eksikliği belirtilerine sahip olan kişilerin uzmanlara başvurması gerektiğini vurguladı. Demir eksikliğinin çocuklarda zeka gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğini kaydeden Dr. Elgün, sorunun yetişkinlerde iş performanslarında düşüş yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.

"Yavaş yavaş ve sinsice ilerlediğinden hekime başvuru gecikiyor"

“Demir eksikliği, vücuttaki demir düzeyinin vücudun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı, anemi (kansızlık) ile birlikte bulunabildiği gibi anemi olmadan da daha hafif şekillerde mevcut olabilen; önemli ve çok sık görülen bir sağlık sorunudur” diyen Dr. Elgün, “Dünyada yaklaşık her 3 kişiden biri demir eksikliği sorunuyla karşı karşıyadır. Durum böyleyken birçok hasta çoğu zaman yakınmaların hafif şiddette başlaması ve yavaş yavaş ilerlemesi yüzünden şikayetlerinin bir eksiklik ya da hastalık nedeniyle ortaya çıkabileceğini düşünememek, buna bağlı olarak da hekime zamanında başvurmamak ya da yakınmalarını hekimine açıklıkla ifade edememek gibi nedenlerle doğru teşhis ve zamanında tedaviye ulaşmakta gecikmektedirler” dedi.

"Yorgunluk, ciltte solgunluk ve saç dökülmesi gibi şikayetler görülebiliyor"

Demir eksikliğinin sebeplerine de değinen Dr. Elgün, hastalığın en çok görülen belirtilerinin yorgunluk, halsizlik, ufak bir eforda çarpıntı ve yorulma, saç dökülmesi olabileceğini kaydederek, “Demir eksikliği çoğunlukla kan kaybı, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin emilimindeki yetersizlikten kaynaklanır. Demir eksikliği riski en fazla olanlar ise bebekler, küçük çocuklar, özellikle hamile, doğum sonrası emzirmekte olan, adet görmekte olan kadınlar ve kronik hastalıkları olan kişilerdir. Adet kanamaları, ciddi hemoroid ve burun kanamaları sık nedenlerdendir. En sık belirtiler yorgunluk, halsizlik, ufak bir eforda çarpıntı ve yorulma, saç dökülmesi, tırnaklarda şekil bozukluğu, ciltte solgunluk, huzursuz bacak sendromu gibi birçok şikayete neden olabilir. Hastalığın tanısının konulabilmesi için belirtilerin iyi tanınması ve anlaşılması gerekmektedir” diye konuştu.