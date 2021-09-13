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Demir eksikliğinde bu belirtilere dikkat: Toprak veya buz yeme isteği görülebilir

13.09.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya nüfusunun 4’te 1’inde demir eksikliği bulunduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, “Çocuklar, gebeler, doğurganlık çağındaki kadınlar ve yaşlılar demir eksikliği açısından risk taşımaktadırlar. Demir eksikliği olanlarda halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, kulak çınlaması, saç dökülmesi görülebilmektedir” dedi. Ayrıca, Doç. Dr. Soyer, demir eksikliğinin görüldüğü kişilerde toprak veya buz yeme isteğinin görülebileceğini açıkladı.

Demir eksikliğinde bu belirtilere dikkat: Toprak veya buz yeme isteği görülebilir

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, demir eksikliği tanı tedavi ile ilgili açıklama yaptı. Soyer, “Anemi yani kansızlık kandaki alyuvar olarak adlandırılan kırmızı kan hücrelerinin azalmasıdır. Kırmızı kan hücrelerinin yapımı için demir gereklidir. Vücudumuzda bulunan demirin yüzde 60-70’i kırmızı kan hücrelerinde yer almaktadır. Demir eksikliğinde kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma olur ve anemi ortaya çıkar. Demir eksikliği, aneminin en sık sebebidir. Dünya nüfusunun yaklaşık 1/4’ünde demir eksikliği bulunmaktadır. Çocuklar, gebeler, doğurganlık çağındaki kadınlar ve yaşlılar demir eksikliği açısından risk taşımaktadırlar” ifadelerini kullandı.

"TOPRAK VEYA BUZ YEME İSTEĞİ GÖRÜLEBİLİR"

Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, “Demir eksikliği olan bireylerde halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, kulak çınlaması, saç dökülmesi görülebilmektedir. Bazı hastalarda pika yani besinsel olmayan maddelere (toprak, buz vs) karşı yeme isteği görülebilir” dedi.

Eksik olan demirin dışarıdan takviye edildiğini söyleyen Doç. Dr. Soyer, “Buhastalarda yapılan en sık yanlış demir eksikliğinin neden olduğunun araştırılmamasıdır. Demir eksikliği saptanan bir hastada neden mutlaka araştırılmalıdır. Demir eksikliğinin 3 temel nedeni vardır: Demirin diyet ile yetersiz alınması, sindirim sisteminden yetersiz demir emilimi veya kan kaybıdır. Atrofik gastrit, çölyak hastalığı demir emiliminin yetersiz olduğu önemli hastalıklardır. Mide ülseri, özofajit, yemek borusu, mide, ince veya kalın barsak kanseri, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, mide veya barsak polipleri, barsak parazitleri, divertikül veya hemoroid varlığı, sindirim sisteminde yer alan damarsal lezyonlar kan kaybı ile demir eksikliğine neden olabilecek sindirim sistemi sorunlarıdır. Aspirin ve bazı ağrı kesici ilaçları kullanan hastalarda midede erozyon ve ülser gelişimine bağlı demir eksikliği anemisi görülebilir. Özellikle erkek hastalarda ve menopoz sonrası kadınlarda demir eksikliği genellikle kan kaybına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda gastroskopi ve kolonoskopi ile sindirim sistemi taraması yapılmalıdır” diye konuştu.

HASTALARIN UYGUNLUĞUNA GÖRE TEDAVİSİ, DEĞİŞİKLİK SAĞLAYABİLİYOR

Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, “Demir eksikliği anemisi saptanan hastada boşalmış olan depo demirinin takviyesi sağlanmalıdır. Ağızdan demir tedavisini tolere edemeyen veya ağır demir eksikliği olan hastalarda ya da demir emilimine engel olan sindirim sistemi hastalığı varlığında damardan demir tedavisi planlanmalıdır. Demir eksikliğine neden olan hastalığın araştırılıp bulunması ve tedavi edilmesi şarttır” dedi.

Kaynak: DHA

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