HABER

'Demir el' ile her işin üstesinden geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Konya'nın Hadim ilçesinde, 30 yıl önce çalıştığı fabrikada makineye kaptırdığı sol elini kaybeden Ahmet Çelik, kendi yaptığı "demir el" ile her işini rahatlıkla yapabiliyor. 49 yaşındaki 3 çocuk babası Çelik, 1991 yılında çalıştığı fabrikada sol elini makineye kaptırdı. Elini kaybetmenin üzüntüsüyle sıkıntılı dönemler geçiren Çelik, hayata tutunmanın yollarını aradı.

Bir süre piyasada bulunan el protezlerinden kullanan Çelik, günlük aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirmek için kendisine yeni bir protez tasarlamaya karar verdi. Çelik, kendi becerisiyle yaptığı demirden el proteziyle günlük yaşamını kolaylaştırdı. Çelik, çevresi tarafından azmi, mücadelesi ve demirden el proteziyle "demir adam" diye anılmaya başladı.

'Kaza sonucu elimden oldum'

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1991 yılında Sümerbank Fabrikası Ereğli İşletmelerinde henüz 3-4 aylık bir işçiyken geçirdiği iş kazası sonucu sol elini kaybettiğini söyledi.
Eğitim sırasında usta arkadaşının kendini farketmemesi sebebiyle elinin makineye sıkıştığını anlatan Çelik, "Kaza sonucu elimden oldum. Bir uzvumu kaybetmek benim için zor oldu ama kendimi çok uzun süre karamsarlığa kaptırmadım. Kendimi geliştirmeye, ilerletmeye karar verdim." diye konuştu.Çelik, yaşadığı kötü dönemi kendi çabalarıyla geride bıraktığını belirterek, şöyle devam etti:
"Önceleri protez kullandım. Protezimi basit işlerde kullanıyordum, fakat sonradan bu protez yeterli gelmedi. Basit malzemelerden yapılmış bir düzenekti. İki yılda bir değiştirmem gerekiyordu ve çok zorluk çekiyordum. Sonra kendi imkanlarımla atölyede bir protez yaptım. Bunu yaparken de hiçbir ustadan yardım almadım. Kendi teknik bilgilerime dayanarak bir protez yaptım." Geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışmaya devam ettiğini aktaran Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

'ZOR DA OLSA ENGEL YOK'

'ZOR DA OLSA ENGEL YOK'
"Tamircilik, araç bakım, bahçe bakımı yapıyorum, şantiyelerde çalışıyorum. Biraz zor da olsa, protezimin bana bir engeli yok. Her engeli güzelce aşıyorum. Arkadaşlarım, çevrem sayesinde zor da olsa engel yok. Şu anda benim için yaşam gayet güzel devam ediyor. Her işi yapabiliyorum Allah'a şükür. İnsanın engeline takılmaması, kendisini ilerletmesi gerekiyor. Ben de o amaç için uğraşıyorum. Gerek çevreme, gerek arkadaşlarıma faydalı olmak istiyorum. Bir engelli olarak, engelimin arkasına sığınarak insanlara muhtaç olmak istemiyorum."
Ömrü yettiğince çalışarak hayata karışmaya devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Vaktimi kahveye, çay ocağına giderek değil de ihtiyacı olanların bahçe bakımlarını yaparak, elektrik, su ve benzeri teknik işlerini yaparak geçiriyorum. Çünkü çalışmayı seviyorum." diye konuştu.
Çelik, iki kızı ve bir oğlu olduğunu, onların geleceği için de çalıştığını anlatarak, "Kendimi geliştirmek, topluma faydalı olmak için vaktimi böyle geçiriyorum. Çalışarak kendime hem maddi hem manevi yönden faydalı oluyorum. Araç ve makine kullanıyorum, bir zorluk çekmiyorum. Görenler bazen yadırgıyor ama tekniğimi gördükten sonra bana güveniyorlar. Ben de diyorum ki engellileri niye engelli görüyorlar, biz engelsiziz. Asıl siz engellemeyin bizi." sözlerine yer verdi. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya demir el

En Çok Okunan Haberler

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzyıllardır ayakta! Gören hayran kalıyor

Yüzyıllardır ayakta! Tarihe kafa tutuyor

Bartın'da faciadan dönüldü

Bartın'da faciadan dönüldü

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı!

Binlercesi bir arada! İşte Konya'nın rengarenk çiçek bahçesi

Binlercesi bir arada! Duyan oraya koştu

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

Alanya'da Rus turist şoku! Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.