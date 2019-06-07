"Demir eli"nden her iş geliyor

MELİKE KINACI - Konya'nın Hadim ilçesinde, 30 yıl önce çalıştığı fabrikada makineye kaptırdığı sol elini kaybeden Ahmet Çelik, kendi yaptığı "demir el" ile her işini rahatlıkla yapabiliyor.

49 yaşındaki 3 çocuk babası Çelik, 1991 yılında çalıştığı fabrikada sol elini makineye kaptırdı. Elini kaybetmenin üzüntüsüyle sıkıntılı dönemler geçiren Çelik, hayata tutunmanın yollarını aradı.

Bir süre piyasada bulunan el protezlerinden kullanan Çelik, günlük aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirmek için kendisine yeni bir protez tasarlamaya karar verdi. Çelik, kendi becerisiyle yaptığı demirden el proteziyle günlük yaşamını kolaylaştırdı. Çelik, çevresi tarafından azmi, mücadelesi ve demirden el proteziyle "demir adam" diye anılmaya başladı.

- "Kaza sonucu elimden oldum"

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1991 yılında Sümerbank Fabrikası Ereğli İşletmelerinde henüz 3-4 aylık bir işçiyken geçirdiği iş kazası sonucu sol elini kaybettiğini söyledi.

Eğitim sırasında usta arkadaşının kendini farketmemesi sebebiyle elinin makineye sıkıştığını anlatan Çelik, "Kaza sonucu elimden oldum. Bir uzvumu kaybetmek benim için zor oldu ama kendimi çok uzun süre karamsarlığa kaptırmadım. Kendimi geliştirmeye, ilerletmeye karar verdim." diye konuştu.