Demir İpek Yolu'nun bir yıllık serüveni

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattından taşınan yük bir yılda 110 bin tonu buldu.

AA muhabirinin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının hizmete alınmasının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı derlemeye göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından hizmet verilen hat, Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Ortadoğu aksını en ekonomik, en güvenli ve en elverişli rota haline getirdi.

BTK Demiryolu üzerinden Kazakistan ile Türkiye arasında 4 bin 700 kilometrelik mesafede yapılan taşımacılık, Hazar Denizi'nin durumuna göre 180 saatte tamamlanıyor.

Bugüne kadar 116 trenle toplam 110 bin ton yükün taşındığı hattan yapılan taşımacılık, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Kazakistan-Rusya-Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan-Çin ve Çin-Avrupa destinasyonlarıyla devam ediyor.

Hat üzerinden Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında karşılıklı olarak haftada üç tren işletilirken, Türkiye'den Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Rusya'ya inşaat malzemesi, gıda maddesi, temizlik ve tarım ürünleri taşınıyor. Söz konusu ülkelerden de Türkiye'ye tahıl, demir, çinko gibi ürünler getiriliyor.