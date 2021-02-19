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Demir kapıları böyle çaldılar

19.02.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Demir kapıları böyle çaldılar

Adana’da 12 müstakil evin demir kapılarını çalan iki kardeş suçüstü yakalandı.

Adana’da 12 müstakil evin demir kapılarını çalan iki kardeş suçüstü yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen 2 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri müstakil evlerde bir süredir meydana gelen demir kapı hırsızlığından dolayı mahallelerde önlem almaya başladı. Bu sırada polis, mahalle aralarında şüpheli bir pikap olduğu bilgisine ulaştı. Polis pikabın olduğu yere geldiğinde şahıslar polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Zanlılar kaçarken de iki araca çarpınca pikabı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak hırsızlık dedektifleri iki zanlıyı da yakaladı. Zanlıların Ahmet H. (31) ve Muhammet H. (24) isimli iki kardeş olduğu belirlendi. Zanlıların pikabından 6 demir kapı ele geçirilirken, zanlıların evlerin demir kapılarını çalması da saniye saniye görüntülendi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından Muhammet H. tutuklanırken, Ahmet H. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Demir kapıları böyle çaldılar

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