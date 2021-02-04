Demir keserken yüzünü parçaladı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, ispiral makinası ile demir kesen yaşlı adam, makinanın taşının parçalanması sonucu yüzünden feci şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Ahmet Bolat, kendisine ait ahıra demirden profil kesip monta etmek için ekipmanlarını hazırladı. İspiral makinasını çalıştıran Bolat, bir süre sonra makinanın parçalanan taşı yüzüne isabet etti.

Yüzü parçalanan ve kanlar içinde kalan Bolat, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan muayene ve çekilen röntgen filminde Ahmet Bolat’ın yüz kaslarının kesildiği, alt çene, üst çene, burun, elmacık ve gözaltı kemiğinde çok parçalı kırıklar tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Bolat, "Benim hayvanlarım vardı. Ahırın önüne profil demiri kesmeye gittim ve keserken de böyle bir olay yaşandı. Gelenler oldu ve çocuklara haber ettik ben şuanda tedavi altına alındım. İlgilenen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede tedavim tamamlanacak” dedi.

Kocasının yüzünün parçalandığını sonradan öğrenen Ayşe Bolat ise “Benim çok sonra haberim oldu ve daha sonra Türkoğlu hastanesindeki tedavisinden sonra yakınlarımızın aracılığı ile buraya geldik ve doktorlar hazırlıklı olarak kocamı ameliyata aldılar. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada, ameliyatın 5 saat sürdüğü ve ilk olarak yüzündeki yabancı cisimlerin temizlendiği belirtildi. Titanyum vida ve plaklar kullanılarak alt çene, üst çene, burun kemiği, elmacık kemiği kırıkları eski haline getirilip onarıldığı belirtildi.

Son olarak göz tabanındaki ufalanmış olan kemik yerine, ağsı yapıdaki titanyum ile göz tabanı yeniden oluşturulduğu ifade edildi.

