Demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Okan ÇALIŞKAN/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde kimsenin olmadığı evlerine pencereden girmeye çalışırken demir korkuluğa sıkışan 10 yaşındaki Hüseyin Aşık, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Silifke ilçesi Sayağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Aşık, ailesi evde yokken, televizyon izlemek için pencereden içeri girmek istedi. Bu sırada küçük Hüseyin, demir korkuluğa sıkıştı. Hüseyin Aşık, çığlık atıp çevre sakinlerinden yardım istedi. Durumu fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi korkuluk demirlerini keserek, küçük Hüseyin’i kurtardı.

Kontrol için Silifke Devlet Hastanesi’ne götürülen Hüseyin Aşık’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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