DEMİR KORKULUKLAR HAYATINI KURTARDI

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, savrulan araç 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkulukta asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla araçtan inen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Okmeydanı Mevkii havalimanı istikametinde saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen araç Gürsel Mahallesi Zemheri Sokakta bulunan 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkuluklarda asılı kaldı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

7 metrelik uçuruma düşmekten son anda kurtulan ve ismi öğrenilemeyen sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yola ulaştı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.