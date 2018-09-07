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DEMİR KORKULUKLAR HAYATINI KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 03:08 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, savrulan araç 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkulukta asılı kaldı.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, savrulan araç 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkulukta asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla araçtan inen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Okmeydanı Mevkii havalimanı istikametinde saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen araç Gürsel Mahallesi Zemheri Sokakta bulunan 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkuluklarda asılı kaldı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI
7 metrelik uçuruma düşmekten son anda kurtulan ve ismi öğrenilemeyen sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yola ulaştı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAÇ VİNÇLE KURTARILDI
Yaklaşık 20 metre savrularak demir korkuluğun üzerinde duran otomobil olay yerine gelen vinç ile kurtarıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜ ÇEKTİ
Polis ve itfaiye ekipleri korkulukta asılı kalan aracı kurtarmaya çalışırken mahalle sakinlerinin de cep telefonlarıyla görüntü çekmesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:
--------------
-Olay yeri
-Ambulansın içindeki sürücü
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-İtfaiye ekipleri
-Cep telefonu ile görüntü çeken vatandaşlar
-Korkulukta asılı kalan araç
-Aracın vinç ile kaldırılması
-D-100 karayolunda oluşan trafik
-Genel ve detay görüntüler

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