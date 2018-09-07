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Demir korkuluklar hayatını kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 09:39 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, savrulan araç 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkulukta asılı kaldı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, savrulan araç 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkulukta asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla araçtan inen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Okmeydanı Mevkii havalimanı istikametinde saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen araç Gürsel Mahallesi Zemheri Sokakta bulunan 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkuluklarda asılı kaldı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

7 metrelik uçuruma düşmekten son anda kurtulan ve ismi öğrenilemeyen sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yola ulaştı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAÇ VİNÇLE KURTARILDI

Yaklaşık 20 metre savrularak demir korkuluğun üzerinde duran otomobil olay yerine gelen vinç ile kurtarıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Polis ve itfaiye ekipleri korkulukta asılı kalan aracı kurtarmaya çalışırken mahalle sakinlerinin de cep telefonlarıyla görüntü çekmesi dikkat çekti.

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