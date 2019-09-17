HABER

Demir korkuluklara kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Nevşehir’de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı yakınlarında bulunan bir apartmanın giriş katının pencere korkuluklarına yavru bir köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Demir korkuluklara kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Nevşehir’de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı yakınlarında bulunan bir apartmanın giriş katının pencere korkuluklarına yavru bir köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği kurtardı.
Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında herhangi bir yarasının olmadığı anlaşılan yavru köpek Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Demir korkuluklara kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Demir korkuluklara kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...Uludağ Üniversitesi’nde yerli tohum seferberliği...
Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza! Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Korkunç rakam! 1644 ölü

Komşusunun küçük kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 'iyi hal' indirimi

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sanıktan iğrenç savunma

Rize'de makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Tuzla'da 'şüpheli toz' alarmı

Tuzla'da alarma geçiren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.