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Demir korkuluklara saplanan kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

ISPARTA'da bir evin bahçe duvarındaki demir korkuluklara saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedaviye alındı.

Demir korkuluklara saplanan kedi kurtarıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da bir evin bahçe duvarındaki demir korkuluklara saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedaviye alındı.
Yedişehitler Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe demirlerinin korkuluklarına saplanan kediyi görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sağ arka bacağının olduğu noktadan demir korkuluklara saplanmış haldeki kediyi kurtardıktan sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.
Yaralı kedi tedavisinin ardından Isparta'da özel bir veteriner kliniğine getirilerek, korumaya alındı.

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Demir korkuluklara saplanan kedi kurtarıldıDemir korkuluklara saplanan kedi kurtarıldıDemir korkuluklara saplanan kedi kurtarıldıDemir korkuluklara saplanan kedi kurtarıldı

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