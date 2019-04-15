Demir korkuluklara sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir evin penceresinin demir korkuluklarına sıkışan bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin penceresine başını ve ellerini sıkıştıran 1,5 yaşındaki A.Ç. adlı kız çocuğunu görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, korkulukları keserek bebeği kurtardı.

Sağlık kontrolü yapılan bebek, ailesine teslim edildi.

Aile, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

