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Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 18:23 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, başı demir korkuluklara sıkışan av köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, başı demir korkuluklara sıkışan av köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadadere Mahallesi Çataltepe Caddesi üzerindeki apartmanda yaşayan Ayşegül Hayes'in av köpeği, bugün öğle saatlerinde başını balkondaki demir korkulukların arasına sıkıştırdı. Hayes, kendi imkanları ile köpeğini kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, demir korkulukları hidrolik makasla kesip, köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Hayes, köpeğini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

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