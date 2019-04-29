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Demir korkulukları aşıp 3 metre aşağı uçtu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 07:25 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobilin demir korkulukları aşarak 3 metre aşağıya düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 YK 896 plakalı otomobil, Aydoğdu Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde, karşı şeride geçerek yol kenarındaki demir korkulukları aşıp, yol ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Sağlık ekiplerince yaralılardan 3'ü Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine, biri ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan, kaza sırasında otomobilin çarptığı demir korkuluklar, sitenin içerisinde park halinde duran iki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı. (AA)
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izmir Buca Kaza

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