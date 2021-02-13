Demir Özlü: 1950 sonrası Türk edebiyatının önemli yazarı hayatını kaybetti

Özlü'nün edebiyat ve yazma anlayışıyla dünya standartlarında bir düzey tutturduğunu söyleyen İnce, "Bizim kuşağımızın iftihar vesilesidir" dedi.

İnce, "Onun kuşağı Türkçenin edebiyat dili olarak olgunlaşmasında ifade olanağı açısından üst düzey katkıda bulunmuştur. Demir bunların öncülerinden birisidir" diye konuştu.

Çevik, "çok önemli bir edebiyatçı ve hikayeciydi" dediği babasının ölümüyle Türk edebiyatının dürüst bir kalemini kaybettiğini söyledi.

Aynı zamanda yazar Tezer Özlü ve yazar Sezer Duru'nun da ağabeyi olan olan Demir Özlü 1935 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özlü, hayatı boyunca öykü, şiir, deneme, eleştiri, çeviri, anlatı ve roman türlerinde eserler üretti.

Kazandığı ilk Sait Faik Armağanı'da kendisine verilen para ödülünü tutuklu ve hükümlü ailelere verdiğini hatırlatan Çevik, "Hayatı boyunca adalet ve haksızlıklar için uğraştı. Anayasayı eleştirdiği için vatandaşlıktan atıldı. Edebiyatçı olmasına rağmen siyasetten her zaman nasibini aldı" diye konuştu.

Özlü'nün hiçbir zaman siyasetçi olmadığını belirten kızı Çevik, babasının her zaman demokrasi ve özgürlüklerden yana tavır aldığını söyledi.

1961-1962 yılları arasında Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe okuyan Özlü, ardından da Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Metodoloji Kürsüsü'nde 4 yıl asistanlık yaptı.

İnce de, Özlü'nün politik açıdan her zaman demokrat, cumhuriyetçi ve devrimci olduğunu belirtti ve ekledi:

"Demir kaybedilmiş değildir. Hiçbir yazar ölümüyle kaybolmaz. Yazsaydı büyüklüğüne bazı katkılar yapacaktı. Bir yazar olarak kaybettiğimizden daha fazla arkadaşımı kaybettiğimden dolayı son derece üzgünüm. Üzgünlüğümü hiçbir şekilde hiçbir şey bastıramaz."

Hayatını İstanbul ve Stockholm'de geçiren Demir Özlü, "Bir Uzun Sonbahar" (1980), "Bir Küçük Burjuvanın Gençlik Yılları" (1979), "Ne Mutlu Ulyses Gibi" (1994), "Tatlı Bir Eylül" (1995) gibi romanların yanısıra "Bunaltı" (1958), "Öteki Günler Bir Gün" (1974), Aşk ve Poster (1980), Stockholm Hikayeleri (1989) gibi hikayelere de imza attı.

