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Demir parmaklıklara başı sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, okulun bahçe duvarındaki demir parmaklıkların arasına başı sıkışan 5 yaşlarındaki kızı, itfaiye ekipleri kurtardı.

BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA) - BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, okulun bahçe duvarındaki demir parmaklıkların arasına başı sıkışan 5 yaşlarındaki kızı, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de meydana geldi. 100'üncü Yıl Ortaokulu bahçesinde oynayan 5 yaşlarındaki kızın başı, bahçe duvarındaki demir parmaklıklara sıkıştı. Çevrede bulunanlar, küçük kızın başını sıkıştığı parmaklıklardan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları kesme aracıyla genişletip, başı sıkışan küçük kızı kurtardı.

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