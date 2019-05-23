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Demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da demir parmaklıklara sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi’nde yaşandı.

Demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa’da demir parmaklıklara sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi’nde yaşandı. Evin penceresinin demir parmaklıklarına tırmanmaya çalışan çocuk sıkıştı. Çocuğun demir parmaklıklara sıkıştığını gören vatandaşlar çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çocuğu sıkıştığı yerden çıkararak ailesine teslim etti.

Demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı

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