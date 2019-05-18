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Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, su tahliye menfezinin demir parmaklıklar arasında sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, su tahliye menfezinin demir parmaklıklar arasında sıkışan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
​İpekyolu'nda, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki kontrol noktasında görevli polisler, yolun altındaki su tahliye menfezinin demir mazgal parmaklıkları arasında bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Polislerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, demir mazgal çubuklarını kesip, yaklaşık 3 saat mahsur kalan köpeği kurtardı. Sağlığının iyi olduğu tespit edilen köpek, doğal yaşamına bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldıDemir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldıDemir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldıDemir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

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