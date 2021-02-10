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Demir parmaklıklı kapıya sıkışan köpeği ekipleri kurtardı

10.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Bartın’da demir parmaklıklı kapıya sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı.Bartın’ın Ulus ilçe merkezindeki PTT binasının önünde yer alan demir parmaklıklı kapıya sıkışan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı.İlçe merkezindeki PTT binasına gelen vatandaşlar demir parmaklıklı kapıdan geçmeye çalışırken sıkışan köpeği görünce durumu belediyeye bildirdi.

Bartın’da demir parmaklıklı kapıya sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı.
Bartın’ın Ulus ilçe merkezindeki PTT binasının önünde yer alan demir parmaklıklı kapıya sıkışan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezindeki PTT binasına gelen vatandaşlar demir parmaklıklı kapıdan geçmeye çalışırken sıkışan köpeği görünce durumu belediyeye bildirdi. Ulus Belediyesine bağlı ekipler demir parmaklıkları keserek köpeği kısa sürede kurtardı. Kurtarılan ve yaralı olmadığı anlaşılan köpek gözden uzaklaştı.

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