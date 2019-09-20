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Demir profil yüklü tır devrildi, TEM’de kilometrelerce kuyruk oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 19:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda demir profil yüklü tırın devrilmesi sonucu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda demir profil yüklü tırın devrilmesi sonucu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler demir profillerin kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tırın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profiller yola saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, tırı kaldırmak için çalışma başlattı. Olay yerine çağrılan vinçler yardımı ile tır yaklaşık yarım saat süren çalışma ile kaldırılabildi. Ekipler yola saçılan profillerin kaldırılması için yaklaşık 1 saattir çalışmalarını sürdürürken, TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri tarafından trafik, İzmit batı gişelerinden D-100 karayoluna yönlediriliyor. Profillerin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılacak.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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