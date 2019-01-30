"Samsun’a mesafe aldıracak projeler hazırlıyoruz" Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Demir, "İlçelerimizde ikinci tur ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sahadaki ziyaretlerimizde halkımız tarafından güzel bir şekilde karşılanıyoruz. Halkımızda ciddi bir heyecan olduğunu görüyoruz. Bunca yıllık siyaset tecrübemizle Samsun’un sorunlarını en küçük ayrıntısına kadar inceleyerek projelerimizi yapıyoruz. Çok ciddi ve Samsun’a mesafe kat ettirecek projeler hazırlıyoruz. Belediyecilik literatüründe olmayan, vizyon sahibi bir belediyecilik anlayışını 31 Mart’tan sonra Samsun’a kazandıracağız. Projelerimizi anlattıkça Samsun halkı bizi çok daha iyi anlayacak. AK Parti’nin ’gönül belediyeciliği’ kavramı bizim için çok önemli. Samsun Karadeniz Bölgesi’nin merkezinde, potansiyeli olan bir İl. Samsun’un bu potansiyelini iyi bir şekilde değerlendireceğiz" dedi.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart seçimlerinden sonra göreve geldikleri takdirde; öncelikli olarak ulaşım, otopark, alt yapı ve kentsel dönüşüm sorunlarını çözerek sanayi yatırımlarının önünü açacaklarını söyleyerek, geniş kapsamlı çok güzel projeler hazırladıklarını kaydetti. Mahalle mahalle gezerek vatandaşla buluşan AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, halkın taleplerini dinleyerek projelerini şekillendiriyor. Samsun’un kısa vadede çözüme kavuşturulması gereken sorunlarının olduğunu belirten Mustafa Demir, bu sorunlara yönelik şimdiden çözüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

"Kalıcı çözümler üreteceğiz"

Baruthane’den Tekkeköy’e kadar olan bölümdeki yapılaşmada bazı sıkıntıların olduğunu dile getiren Demir, "Buralarda ulaşım, otopark ve kentsel dönüşümle ilgili sıkıntılarımız var. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. 31 Mart’tan sonra bir an önce bu sorunları hızlı bir şekilde gündemimize alacağız. Kent merkezimizde otopark ve yaşam alanları oluşturacağız. Kent merkezimizdeki bazı kamu yapılarını başka alanlara taşıyarak o alanları toplumun hizmetine kazandıracağız. Samsun’a, hizmeti halkın ayağına götüren, halkın taleplerini değerlendirip, bunları halka hizmet olarak dönüştürecek bir gönül belediyeciliği kazandıracağız. Tüm sorunları kesin, kalıcı olarak çözüme kavuşturacak projeleri devreye alacağız. Ulaşım, otopark ve kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"17 ilçemizde 20 ayrı ekiple çalışacağız"

Kırsaldaki mahallelerin sorunlarını çözeceklerini ifade eden Demir, "Kırsal bölgelerdeki mahallelerimizin alt yapısını önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Samsun’un çok ciddi bir yol ağı var. Seçimden sonraki ilk bayrama kadar mahallelerimizde elverişsiz yol ağı bırakmayacağız. 17 ilçemizde 20 ayrı ekip kurup ihtiyaçları belirleyeceğiz. Sorununu belirlediğimiz mahallemize, içerisinde bütün iş makinelerinin olduğu bir ekiple gireceğiz; bütün sorunlarını gidermeden de o mahalleden ayrılmayacağız. Aynı anda 20 ekibimizle bu çalışmaları yapacağız. Kent merkezimizde alt yapıyla ilgili sorunlarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.