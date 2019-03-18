HABER

Demir, Soğanlı’da seçim ofisi açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Demir, seçim ofislerinin ikincisini Kanalboyu Mahallesi’nde açtı.Ofisin açılış törenine BBP Bursa İl Başkanı Mehmet Gebeş, MKYK Üyesi Ekrem Alfatlı, Salih Uçak, BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, Gürsu İlçe Başkanı Necdet Öner, Meclis Üyesi Adayları ve partililer katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Demir, seçim ofislerinin ikincisini Kanalboyu Mahallesi’nde açtı.
Ofisin açılış törenine BBP Bursa İl Başkanı Mehmet Gebeş, MKYK Üyesi Ekrem Alfatlı, Salih Uçak, BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, Gürsu İlçe Başkanı Necdet Öner, Meclis Üyesi Adayları ve partililer katıldı. Seçim ofisinin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Demir, Osmangazi ilçesine yeterince yatırımın yapılmadığını iddia ederek, “İlçe sınırlarımızda termal/sıcak su var yeterince faydalanmıyoruz, Termal sıcak suyu hanelerle buluşturacağız. Trafik, otopark pazar yeri, çocuk parkları ve spor salonları gibi müzmin meseleleri çözeceğiz” dedi.
BBP MKY Üyesi Ekrem Alfatlı yaptığı konuşmada, Yeni Zellanda’da yapılan Müslüman katliamını ve Irak’ın Kuzeyinde şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek, terörü ve destekçilerine lanet okudu. İslam coğrafyasının kan gölüne döndüğünü ifade eden Alfatlı, “Emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerinin gerçekleştirdiği katliamlar var. Dünyanın neresinde bir katliam varsa bir zulüm varsa orada ya Türk’ü görüyorsunuz ya da Müslümanı görüyorsunuz. İşte Büyük Birlik Partisi nizamı alem davasının yılmaz bekçileri Alperenler, kuruluş gayesi ve amacı zalimin karşısında mazlumun yanında olma idealinin yılmaz savunucularıdır” diye konuştu.
Alfatlı, “Büyük Birlik Partisinin kuruluş ve felsefesi Anadolu insanının yönetimlerde yer almak ve iktidara gelmek suretiyle sizin hak ve hukukunuzu korumak, Anadolu insanının iktidara uzanan eli olmaktır” dedi.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Mehmet Özhaseki: "Bizi hiç bu işlere karıştırmasınlar"Mehmet Özhaseki: "Bizi hiç bu işlere karıştırmasınlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.