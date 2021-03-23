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  4. Demir sopa ve sandalyelerle saldırdılar! İşte o anlar

Demir sopa ve sandalyelerle saldırdılar! İşte o anlar

23.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de minibüste gıda ürünü satan kişilere müdahale eden zabıta memurları, saldırıya uğradı. 3 zabıta memurunun yaralandığı olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Karabağlar Belediyesinde görevli zabıta memurları, sanayi sitesinde minibüslerde gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, minibüslerin önüne konulan tente, masa ve sandalyeleri kaldırmak istediği sırada tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredekiler de olaya müdahale etmek istedi.

DEMİR SOPA VE SANDALYELERLE SALDIRDILAR

Kavgaya dönüşen tartışmada, demir sopa ve sandalyelerle saldırıya uğrayan 3 zabıta görevlisi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.1 zabıta memuru başından yaralanırken 1'inin burnu, 1'inin ise kolu kırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karıştığı belirlenen 5 zanlı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA

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İzmir
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