Demir sopalı meydan dayağı kameralara yansıdı, serbest bırakıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yaşayan Galip Kara (61), babasından maddi yönden fayda sağladığını, bu nedenle onunla görüşmeyi kesmesini söylediği H.S. (43) tarafından mahalle meydanında demir sopayla dövüldü. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, gözaltına alınan H.S. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, pazar günü, Selcen Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Galip Kara, mahalle sakini H.S.'den, maddi yönden faydalandığı gerekçesiyle babasıyla görüşmeyi kesmesini istedi. İddialara göre Galip Kara ile H.S.'nin tartıştıktan sonra olaysız bir şekilde ayrıldı. Ancak Galip Kara aralarındaki sorunu halletmeleri için araya muhtarı koymak istedi. H.S. kendisine muhtar tarafından da böyle bir istek gelince sinirlendi.

DEMİR SOPANIN UCUNU KESKİN SİVRİ METALLER KAYNATTIRMIŞ

H.S., pazar sabahı, Selcen Mahallesi meydanında otomobilinde Galip Kara'yı beklemeye başladı. Meydanda 35 dakika bekleyen ve ekmek almayan giden Kara'yı gören H.S., otomobilden elinde demir sopayla inip, saldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kara'nın önce ellerine yere düşünce de bacaklarına demir sopayla defalarca vurdu. Demir sopanın ucuna özellikle kaynak yaptırılan keskin çıkıntı nedeniyle Kara'nın vücudunda derin kesikler oluştu. Kara'nın yere yığılmasına rağmen, H.S.'nin vurmaya devam ettiği görüldü. Bir süre sonra durup otomobiline yönelen H.S., ağır yaralı Galip Kara'nın vatandaşlardan yardım istediğini duyunca, tekrar yanına giderek yine vurmaya başladı. Bu sırada yardıma vatandaşlar koştu. Vatandaşların geldiğini gören H.S. ise otomobiline binip, kaçtı.

'HASTANEYE KALDIRILDI'

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kara'nın vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler olduğu ve çok kan kaybettiği belirlendi. Kara'ya, 20'den fazla dikiş atıldı. H.S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen H.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastaneden taburcu edilen Galip Kara, insanlık dışı muamele gördüğünü, ölümden döndüğünü belirterek, "Benim babam yaşlı birisi. Sürekli babamın yanına gidiyor. Ben de gitmesini istemediğim için aramızda tartışma çıktı. Daha önce bana bardak fırlattı. Geçen gün mahallede pusuda bekleyip, bana demir sopayla saldırdı. Ellerime ve bacaklarıma sopayla öldüresiye vurdu. Yere düşmeme rağmen vurmaya devam etti. Öleceğimi sandım. Bana bu insanlık dışı muameleyi yapan cani kişi tutuklanmadı, serbestçe geziyor. Ben ise vücuduma aldığım ağır yaralarla zor günler geçiriyorum" dedi.