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Demir sopayla dayak güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:23 | Son Güncelleme

Denizli'de 60 yaşındaki kişinin sokakta sopayla darbedilmesi kameraya yansıdı - Gözaltına alınan zanlı, nöbetçi hakimlikçe salıverildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde meydanda yürüyen kişiyi demir sopayla darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Selcen Mahallesi'nde otomobilinde bekleyen Hasan S, meydanda yürüyen ve aralarında husumet bulunan Galip Kara'yı (60) yanına giderek demir çubukla darbetmeye başladı.

Kara'nın yaralandığı olayı, güvenlik kamerası kaydetti.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Hasan S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Çal Devlet Hastanesinden Servergazi Devlet Hastanesine sevk edilen Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasan S. ve babası Bekir S'nin 89 yaşındaki babasına yardım bahanesiyle çıkar sağlamaya çalıştıklarını, uyarısı üzerine tartışma yaşadıklarını öne sürdü.

Olay öncesi bu kişilerce tehdit edildiğini ileri süren Kara, "Beni dövmek için köy meydanında 40 dakika beklemiş. Ekmek almaya giderken ansızın bana vurmaya başladı. Kendimi kaybetmişim ve hastaneye gitmişiz. Olay adli mercilere intikal etti. Tutuklanması talep edilen bu kişinin nasıl serbest bırakıldığına inanamıyorum. Savcılığa itirazda bulunduk." diye konuştu.

Çevredeki kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Hasan S'nin demir sopayla Kara'nın bacakları, elleri ve sırtına defalarca vurması, aracına giderken yardım istediğini görünce dönerek yeniden darbetmeye başlaması yer alıyor.

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