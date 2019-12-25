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  3. Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki: - "Önümüzdeki dönemde her iki kurumdan (Sanayi ve Ticaret Odası ve Kuveyt Endüstri Birliği) yetkilileri heyetler halinde Türkiye'ye davet ederek ürünlerimizi tanıtma kararı aldık. Aramızdaki iletişimi devamlı canlı tutacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Önümüzdeki dönemde toplam demir ve demir dışı ihracatında Kuveyt'in yüzde 1 olan payını ikiye katlayarak yüzde 2'ye çıkarmak istiyoruz." dedi.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin üye firmaları ile 2019 yılı hedef pazarları arasında yer alan Kuveyt’e ticaret heyeti düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahsin Öztiryaki, yaptıkları görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirterek, Kuveyt'e yapılan ihracatta önümüzdeki dönemde artış sağlanacağını, sonrasında ise bu ülkeye ihracatı ikiye katlamayı hedeflediklerini belirtti.

- "Temasların ardından ticari hareketlenme başladı"

Kuveyt'teki ikili iş görüşmelerine 45 firmanın katıldığını ve toplam 174 adet iş görüşmesi gerçekleştiğini söyleyen Öztiryaki, Sanayi ve Ticaret Odası ve Kuveyt Endüstri Birliği gibi önde gelen kurumlarla da görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Öztiryaki, "Özellikle ülkede hızla gelişen inşaat sektörü ve altyapı yatırımları noktasında Türkiye olarak nasıl destek verebileceğimizi anlattık. Görüşmeler beklediğimizden çok daha uzun sürdü ve verimli geçti. Bizi çok iyi karşıladılar. Önümüzdeki dönemde her iki kurumdan yetkilileri heyetler halinde Türkiye'ye davet ederek ürünlerimizi tanıtma kararı aldık. Aramızdaki iletişimi devamlı canlı tutacağız." diye konuştu.

Türkiye’nin Kuveyt’e demir ve demir dışı metaller sektör ihracatının 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 29 milyon dolar olduğunu dile getiren Öztiryaki, "Yaptığımız temasların ardından ticari hareketlenme de başladı. Önümüzdeki dönemde ise toplam demir ve demir dışı ihracatında Kuveyt'in yüzde 1 olan payını ikiye katlayarak yüzde 2'ye çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztiryaki, Kuveyt’e gerçekleştirdikleri ihracatta demir ve demir dışı metaller sektörü olarak alt ürün gruplarında demir çelikten eşya, alüminyum mutfak, inşaat aksamı ürün gruplarının ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Katar-Kuveyt Sektörel Ticaret Heyeti'nde İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki'nin yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Urfalılar ve Hülya Gedik, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ayşegül Çapan ve Denetim Kurulu Üyesi Nilay Denizli de yer aldı.

Katar'daki temaslarda Doha Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi ile Doha Büyükelçisi Fikret Özer katılımcılarla bir araya gelirken, Kuveyt temaslarına ise Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Kuveyt Ticaret Müşaviri Atilla Uğur Başbuğ eşlik etti.

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İDDMİB Tahsin Öztiryaki

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