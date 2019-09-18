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Demir ve küreklerin kullanıldığı kavga sonrası 6 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 11:22 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta inşaatta çalışan işçiler ile elektrik tesisatçısı arasında çıkan, demir ve küreklerin kullanıldığı kavga sonrası gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, geçen hafta akşam saatlerinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi’nde meydana geldi.

Demir ve küreklerin kullanıldığı kavga sonrası 6 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta inşaatta çalışan işçiler ile elektrik tesisatçısı arasında çıkan, demir ve küreklerin kullanıldığı kavga sonrası gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçen hafta akşam saatlerinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta çalışan işçilerle binanın elektrik tesisatını yapan tesisatçı arasında sözlü tartışma çıktı. Aralarında önceye dayalı husumet olduğu iddia edilen taraflar arasında başlayan kavga adeta meydan savaşına döndü. İnşaat işçileri elektrik tesisatçısına ve aracına demir ve küreklerle saldırdı. Çıkan olayda 5 kişi yaralanırken, yaralılar Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri A.C., D.C., H.C., R.C., S.D., ile V.D.’yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 6 kişi işlemlerinin ardından ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demir ve küreklerin kullanıldığı kavga sonrası 6 kişi tutuklandı

Demir ve küreklerin kullanıldığı kavga sonrası 6 kişi tutuklandı

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