Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye genelinde şehirler arasındaki mesafeleri kısaltmak ve insan hayatını kolaylaştırmak amacıyla bin 889 kilometre yüksek hızlı tren (YHT), bin 786 kilometre hızlı tren (HT) ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 kilometre yeni demir yolu yapım çalışmalarının devam ettiğini, 152 kilometrelik hızlı tren hattının yapımının da ihale aşamasında olduğunu bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demir yolu ağının aradan geçen sürede yüzde 17 artarak 12 bin 803 kilometreye ulaştığını söyledi.

O dönemde YHT hattı yokken bin 213 kilometre YHT hattının inşa edildiğini ifade eden Turhan, 10 bin 959 kilometre olan konvansiyonel hat uzunluğunun da yüzde 6 artırılarak 11 bin 590 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

Turhan, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunun yüzde 132 artırılarak 5 bin 809 kilometreye, 2 bin 82 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun da yüzde 166 yükseltilerek 5 bin 530 kilometreye çıkarıldığını aktardı.