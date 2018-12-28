"Demir yolu hizmetini ülke sathına yaymak için yeni projeler hazırlıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yüksek hızlı tren hatlarının, gelecek yıllarda bakanlığın önemli ve öncelikli projeleri olacağını belirterek, daha ekonomik ve güvenli olan demir yolu hizmetini ülke sathına yaymak için yeni projeler hazırladıklarını söyledi.

Turhan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Hızlı Tren Projesi'nin şantiyesinde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda hızlı tren çalışmalarını ülke sathına yayan projelere devam ettiğini aktardı.

Bunlardan bir tanesinin de Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattı olduğunu dile getiren Turhan, buradaki konvansiyonel demir yolu hattını hızlı tren hattına çevirdiklerini belirtti. Turhan, 294 kilometrelik Gaziantep-Adana demir yolu hattının 226 kilometreye düşeceğini vurgulayarak, buranın geometrik standartlarının da iyileştirilerek güzelleştirileceğini ifade etti.

- "Adana-Gaziantep arasını hızlı trenle 1,5 saate düşüreceğiz"

Söz konusu hattın önemine dikkati çeken Turhan, "Hem demir yolu hattımızın virajları ortadan kalkıyor, hem de yüksek eğimler ortadan kaldırılarak tünellerle, viyadüklerle Adana-Gaziantep arasını 68 kilometre kısaltarak 226 kilometreye indiriyoruz. Yolcu trenlerimizle yaklaşık 5,5 saat olan Adana-Gaziantep arasındaki seyahat süresini, hızlı trenle 1,5 saate düşürmüş olacağız." dedi.