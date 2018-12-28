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"Demir yolu hizmetini ülke sathına yaymak için yeni projeler hazırlıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 21:22 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Ülkemizde yüksek hızlı tren hatları ve hızlı tren hatları önümüzdeki yıllarda bakanlığımızın önemli ve öncelikli projeleri olacaktır" - "Daha ekonomik, daha güvenli olan demir yolu hizmetini ülke sathına yaymak için yeni projeler hazırlıyoruz" - "Adana-Gaziantep arasını 68 kilometre kısaltarak 226 kilometreye indiriyoruz. Yolcu trenlerimizle yaklaşık 5,5 saat olan Adana-Gaziantep arasındaki seyahat süresini, hızlı trenle 1,5 saate düşürmüş olacağız"

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yüksek hızlı tren hatlarının, gelecek yıllarda bakanlığın önemli ve öncelikli projeleri olacağını belirterek, daha ekonomik ve güvenli olan demir yolu hizmetini ülke sathına yaymak için yeni projeler hazırladıklarını söyledi.

Turhan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Hızlı Tren Projesi'nin şantiyesinde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda hızlı tren çalışmalarını ülke sathına yayan projelere devam ettiğini aktardı.

Bunlardan bir tanesinin de Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattı olduğunu dile getiren Turhan, buradaki konvansiyonel demir yolu hattını hızlı tren hattına çevirdiklerini belirtti. Turhan, 294 kilometrelik Gaziantep-Adana demir yolu hattının 226 kilometreye düşeceğini vurgulayarak, buranın geometrik standartlarının da iyileştirilerek güzelleştirileceğini ifade etti.

- "Adana-Gaziantep arasını hızlı trenle 1,5 saate düşüreceğiz"

Söz konusu hattın önemine dikkati çeken Turhan, "Hem demir yolu hattımızın virajları ortadan kalkıyor, hem de yüksek eğimler ortadan kaldırılarak tünellerle, viyadüklerle Adana-Gaziantep arasını 68 kilometre kısaltarak 226 kilometreye indiriyoruz. Yolcu trenlerimizle yaklaşık 5,5 saat olan Adana-Gaziantep arasındaki seyahat süresini, hızlı trenle 1,5 saate düşürmüş olacağız." dedi.

Turhan, Mersin-Adana arasındaki projenin devamı olan 67 kilometrelik kesimde de seyahat süresinin bir saatten 30 dakikaya düşmüş olacağını kaydetti.

- "Demir yolu hizmetini ülke sathına yayacağız"

Bakan Turhan, demir yolu projelerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Tabii çağımızda en kıymetli değer olarak zamanı görüyoruz. İnsan kaynağının, emeğin yollarda geçmesini değil, üreterek, üretim sahasında bu zamanın kullanılmasını amaçlıyoruz. Ülkemizde yüksek hızlı tren hatları ve hızlı tren hatları önümüzdeki yıllarda bakanlığımızın önemli ve öncelikli projeleri olacaktır. Daha ekonomik, daha güvenli olan demir yolu hizmetini ülke sathına yaymak için yeni projeler hazırlıyoruz."

Mersin-Adana-Gaziantep güzergahının öncelikli olan kesiminin, Nurdağı Fevzipaşa Varyantı olduğunu dile getiren Turhan, burayı bir an önce tamamlayıp hizmete açmak istediklerini belirtti.

Proje standartlarının yükselmesinin etkilerine de değinen Turhan, "Şu andaki işletim şartlarında buradaki toplam 57 kilometrelik kesim 80 dakika süre alıyordu. Yeni güzergahımızı hizmete aldıktan sonra biz bunu 15 dakikaya düşüreceğiz. Bu yük treni için... Yolcu trenlerimiz bu aradaki mesafeyi 60 dakikada katediyordu. Bu aradaki seyahat süresiyse 10 dakika düşecektir." ifadesini kullandı.

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demir yolu Gaziantep Mehmet Cahit Turhan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yüksek Hızlı Tren

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