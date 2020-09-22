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Demir yolu projesine deprem uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz bölgesinin yer bilimcilerinden Prof. Dr. Nafiz Maden, bölgede tartışmaları devam eden demir yolu güzergahıyla ilgili jeoteknik güvenlik açısından deprem riskine en uygun güzergahın Erzincan-Gümüşhane-Trabzon güzergahı olduğunu, Rize hattının Bayburt havzasından geçeceği için jeoteknik açıdan güvensiz bir bölge olduğunu söyledi.

Demir yolu projesine deprem uyarısı

Bölgedeki demir yolu projeleriyle ilgili 10 yılı aşkın süredir jeoteknik güvenlik açısından bilimsel çalışmalar yaptıklarını kaydeden Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nafiz Maden, çeşitli bilim insanlarıyla yaptıkları ortak çalışma sonucu 10 yıl önce en uygun güzergah olarak belirledikleri Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demir yolunun deprem güvenliği ve jeolojik altyapı açısından günümüzde de en uygun güzergah olduğunu yinelediklerini belirtti.

Kamuoyunda Rize'ye kaydırıldığı iddia edilen hatla ilgili bilimsel endişelerini paylaşan Maden, "Rize’ye gidecek demir yolu hattı Bayburt havzası üzerinden geçecek. Bayburt havzası bir çöküntü havzası. Dolayısıyla jeoteknik güvenlik açısından güvenliği çok iyi yapılamayabilir. Bir yağmurda, bir selde buralarda raylar askıda kalabilir, tren kaza yapabilir. Örneklerini geçmişte gördük. Dolayısıyla Rize hattı bu anlamda Bayburt havzasında geçeceği için jeoteknik açıdan güvensiz bir bölge" diye konuştu.

"RUSLAR İŞGAR SIRASINDA ZİGANA DAĞINA KADAR RAY DÖŞEMİŞLERDİ"

1916 yılında Trabzon işgal edildiğinde Rusların Gümüşhane’deki madenleri ele geçirmek ve kendi ülkelerine götürmek için Zigana dağına kadar demir yolu hattı çektiklerini hatırlatan Maden, "Bu hat uzun yıllar burada kalmış fakat daha sonra sökülüp hurdacıya satılmış. Rusların da gördüğü jeoteknik açıdan en uygun güzergah Gümüşhane üzerinden geçecek hattır. Limana en yakın hat burasıdır" şeklinde konuştu.

Maden, yaptıkları çalışmayı hem Kandilli Rasathanesi hem de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) deprem verilerinin de desteklediğini dile getirerek, "Erzincan’dan Trabzon limanına ulaşacak demir yolu için jeoteknik güvenlik, deprem riski, jeolojik ve tektonik yapı olarak en uygun güzergah Gümüşhane’den geçeceği rotadır. Buna alternatif yol önermek, güzergah planlamak gelecekte oluşabilecek hasar açısından demir yolu güvenliğini çok zor durumda bırakabilir. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olabiliriz" dedi.

"DEMİR YOLUNUN BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yapımı devam eden havalimanının da bu demir yoluna entegre edilmesi halinde Doğu Anadolu bölgesinde oluşabilecek bir deprem anında bu havalimanının lojistik üs olarak da kullanılabileceğini kaydeden Maden, "Demir yolunun bir an önce hayata geçirilmesi, havalimanına entegre edilmesi ve oradaki lojistik üssün faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Doğu Anadolu'da Erzincan’da, Erzurum’da, Bingöl'de, Elazığ’da, Malatya'da oluşabilecek bir depreme en kısa sürede yetişebilecek nokta Gümüşhane Lojistik Üssü olacaktır. Bunu da demir yoluyla ve havayoluyla desteklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DEPREM RİSKİNE EN UYGUN GÜZERGAH GÜMÜŞHANE GÜZERGAHIDIR"

Deprem haritalarına bakıldığında bölgede en fazla depremin Erzincan, Erzurum, Elazığ civarlarında olduğunu ifade eden Maden, "Bayburt havzasına giden demir yolunun hem zemin açısından hem de fay hatlarına paralel ilerlemesinden dolayı riskli. Ama Trabzon'a Gümüşhane üzerinden ineceğiniz hatta en kısa sürede fay hatlarından uzaklaşıyorsunuz ve dik kesiyorsunuz. Bayburt havzasındaki gibi fay hatlarına paralel olarak ilerlemiyorsunuz. Bu anlamda jeoteknik güvenlik açısından deprem riski en uygun güzergah Bayburt güzergahı değil Gümüşhane güzergahı olarak ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

(DHA)

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