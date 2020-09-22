Demir yolu projesine deprem uyarısı

Bölgedeki demir yolu projeleriyle ilgili 10 yılı aşkın süredir jeoteknik güvenlik açısından bilimsel çalışmalar yaptıklarını kaydeden Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nafiz Maden, çeşitli bilim insanlarıyla yaptıkları ortak çalışma sonucu 10 yıl önce en uygun güzergah olarak belirledikleri Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demir yolunun deprem güvenliği ve jeolojik altyapı açısından günümüzde de en uygun güzergah olduğunu yinelediklerini belirtti.

Kamuoyunda Rize'ye kaydırıldığı iddia edilen hatla ilgili bilimsel endişelerini paylaşan Maden, "Rize’ye gidecek demir yolu hattı Bayburt havzası üzerinden geçecek. Bayburt havzası bir çöküntü havzası. Dolayısıyla jeoteknik güvenlik açısından güvenliği çok iyi yapılamayabilir. Bir yağmurda, bir selde buralarda raylar askıda kalabilir, tren kaza yapabilir. Örneklerini geçmişte gördük. Dolayısıyla Rize hattı bu anlamda Bayburt havzasında geçeceği için jeoteknik açıdan güvensiz bir bölge" diye konuştu.

"RUSLAR İŞGAR SIRASINDA ZİGANA DAĞINA KADAR RAY DÖŞEMİŞLERDİ"

1916 yılında Trabzon işgal edildiğinde Rusların Gümüşhane’deki madenleri ele geçirmek ve kendi ülkelerine götürmek için Zigana dağına kadar demir yolu hattı çektiklerini hatırlatan Maden, "Bu hat uzun yıllar burada kalmış fakat daha sonra sökülüp hurdacıya satılmış. Rusların da gördüğü jeoteknik açıdan en uygun güzergah Gümüşhane üzerinden geçecek hattır. Limana en yakın hat burasıdır" şeklinde konuştu.