HABER

Demir yolundan kablo çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

AMASYA’da Devlet Demir Yolları (DDY) hattında yapılan çalışmada kullanılan ve yaklaşık değeri 50 bin lira olan sinyalizasyon kablolarının bir bölümünü kesip çalan 2 hırsız, polis kovalamacası sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Demir yolundan kablo çalan hırsızlar yakalandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da Devlet Demir Yolları (DDY) hattında yapılan çalışmada kullanılan ve yaklaşık değeri 50 bin lira olan sinyalizasyon kablolarının bir bölümünü kesip çalan 2 hırsız, polis kovalamacası sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, bugün merkeze bağlı Tugay istikametinde bulunan Çağlayan Köprüsü yakınlarındaki tren yolu çalışmalarının yer aldığı bölgede meydana geldi. İddiaya göre, DDY'nin tren yolu çalışmalarında kullanılan, trenlerin bulunduğu noktayı ve hareket yönünü gösterip emniyetli seyretmesini sağlayan 75 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarını keserek otomobile yüklemeye çalışan 2 kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çaldıkları kabloyu yükledikleri araçla kaçmaya çalışan hırsızların peşine düştü. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar ve kaçan araçla yaşanan kovalamaca sonunda, hırsızlık şüphelileri S.G. (27) ve A.K. (20) yakalanarak gözaltına alındı.
Araçta polis ekiplerince yapılan aramada, Nisan ayında demir yolu hattına döşenen ve yaklaşık değeri 50 bin lira olan çalıntı kablolar ile suç aletleri ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Demir yolundan kablo çalan hırsızlar yakalandı

PARTNERFormumu spora borçluyumFormumu spora borçluyum
Kayıp alzheimer hastası dere yatağında bulunduKayıp alzheimer hastası dere yatağında bulundu
Telsizli hırsızlar yakalandıTelsizli hırsızlar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Antalya'da güneşi gören denize koştu

Antalya'da güneşi gören denize koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.