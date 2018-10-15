Demir yolundan kablo çalan hırsızlar yakalandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da Devlet Demir Yolları (DDY) hattında yapılan çalışmada kullanılan ve yaklaşık değeri 50 bin lira olan sinyalizasyon kablolarının bir bölümünü kesip çalan 2 hırsız, polis kovalamacası sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, bugün merkeze bağlı Tugay istikametinde bulunan Çağlayan Köprüsü yakınlarındaki tren yolu çalışmalarının yer aldığı bölgede meydana geldi. İddiaya göre, DDY'nin tren yolu çalışmalarında kullanılan, trenlerin bulunduğu noktayı ve hareket yönünü gösterip emniyetli seyretmesini sağlayan 75 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarını keserek otomobile yüklemeye çalışan 2 kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çaldıkları kabloyu yükledikleri araçla kaçmaya çalışan hırsızların peşine düştü. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar ve kaçan araçla yaşanan kovalamaca sonunda, hırsızlık şüphelileri S.G. (27) ve A.K. (20) yakalanarak gözaltına alındı.
Araçta polis ekiplerince yapılan aramada, Nisan ayında demir yolu hattına döşenen ve yaklaşık değeri 50 bin lira olan çalıntı kablolar ile suç aletleri ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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