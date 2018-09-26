Demir yüklü TIR, alt geçide uçtu: 2 yaralı (2)

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Karatay ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü TIR, alt geçide uçtu. Kazada sürücü Bülent Sansar (41) ile yanındaki Mahmut Bilgin (24) yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında, Adana çevre yolu Ereğli kavşağında meydana geldi. Bülent Sansar yönetimindeki 31 PAC 49 plakalı demir yüklü TIR, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, alt geçide uçtu. Bu sırada alt geçitten araç geçmemesi, olası faciayı önledi. Kazada sürücü TIR sürücüsü Bülent Sansar ile yanındaki Mahmut Bilgin yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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