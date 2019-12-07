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Demir yüklü TIR şarampole devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 00:33 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM yolunda şarampole devrilen demir yüklü TIR, ters döndü.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunda şarampole devrilen demir yüklü TIR, ters döndü. TIR sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu.
Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM yolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Kadir Altundağ yönetimindeki 63 M 3211 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre boyunca bariyerlere sürterek şarampole devrildi. TIR ters dönerken, kazayı görenler durumu 112 Acil'e haber verdi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ters dönen araçtan dışarı çıktı. TIR'ın dorsesinde bulunan demirler ise etrafa saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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