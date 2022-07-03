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  4. 'Demir Yumruk' operasyonunda akılalmaz detaylar! Evsiz kişiye bin lira para teklif edip üzerine şirket açmışlar

'Demir Yumruk' operasyonunda akılalmaz detaylar! Evsiz kişiye bin lira para teklif edip üzerine şirket açmışlar

03.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Çete üyelerinin evsiz Mustafa G.'ye bin lira para teklif ederek kimlik bilgilerini öğrenip üzerine şirket açtıkları öğrenildi. Gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Mustafa G., "Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. İki sene sonra şüpheli olarak gözaltına alındım, mağdurum" dedi.

'Demir Yumruk' operasyonunda akılalmaz detaylar! Evsiz kişiye bin lira para teklif edip üzerine şirket açmışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde, 105 milyar TL'lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik operasyonda, aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.

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Suç örtülerinin, demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

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'MAĞDUR OLDUM'

Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa G., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Mustafa G., tanımadığı kişilerle para karşılığı kimlik bilgilerini paylaştığını belirterek, "İzmir'de fuarda gezerken yanıma tanımadığım arkadaşlar geldi. Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. '2 ay sonra şirket kapanacak' demişlerdi. Ama ben 2 ay sonra bunlara ulaşamadım. Mağdur oldum. Ankara'da üzerime şirket açılmış. Ben 2 ay sonra vergi dairesine gittim, vergi dairesinde şirket açıldığını öğrendim. Vergi şifremi değiştirdim. 2 sene sonra şüpheli olarak gözaltına alındım, mağdurum. İfademi verdim, geri gidiyordum. Şirketi kapattırmak için Ankara'ya geldim. Şirketi kapatamadım" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık demir yumruk operasyon
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