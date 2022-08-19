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Demir Yumruk operasyonunda skandal detaylar! Hakim sevgilisi çıktı...

19.08.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin gündemine oturan ‘Demir Yumruk’ operasyonu ile ilgili şoke eden ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İskenderun hâkimi C.S'nin, ‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanan örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz’ın sevgilisi olduğu iddia edildi. S'nin, Eryılmaz lehine davalara müdahale ettiği öne sürülürken bir karar sonrası ise ‘Senin için hepsi aşkım’ mesajı attığı belirlendi. İşte akılalmaz iddiaların yer aldığı son dakika haberinin detayları…

Demir Yumruk operasyonunda skandal detaylar! Hakim sevgilisi çıktı...

‘Demir Yumruk’ operasyonu ile ilgili son dakika detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar liralık zarara uğratan Erol Evcil (Erol Eşrefoğlu), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın lideri olduğu 3 suç örgütüne yönelik "Demir Yumruk" operasyonundan kadın hâkim skandalı çıktı.

CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİNİ GÖNDERMİŞ!

Sabah gazetesinin haberine göre; Hüseyin Eryılmaz'ın telefon incelemesinde, İskenderun Hâkimi C.S ile ilişki yaşadığı belirlendi. İkilinin Whatsapp mesajları ise pes dedirtti. S'nin kendi müstehcen görüntü ve videolarının yanı sıra üçüncü kişilerle cinsel ilişki görüntülerini de Eryılmaz'a gönderdiği, Eryılmaz'ın ise hâkim sevgilisine araba ve 'Rolex' marka lüks saat satın aldığı, bir poşet için 50 bin dolar verdiği ortaya çıktı. S.'nin Ankara'da bir ev aldığı ve kredi ödemesini de Eryılmaz'ın yaptığına dair yazışmalar çıktı.

KARAR ALIP ‘SENİN İÇİN HEPSİ AŞKIM’ DİYE MESAJ ATTI

S.'nin bakmakta olduğu İskenderun İcra Mahkemesi'ndeki davalarında Eryılmaz lehine kararlar aldırttığı da gün yüzüne çıktı. Kadın hâkimin, sevgilisiyle ilgili dosya takibi yaptığı, satış talebi konulu dilekçe fotoğrafını göndererek "Üç tane makinedeki haczi kaldırdım" mesajı attığı, bu gibi birçok demir-çelik sektörüyle ilgili dosya ve haciz taleplerinde Eryılmaz'a bilgi verdiği ortaya çıktı. S.'nin, İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi'nde N.Ç Şirketi'nin davacı olduğu dosya hakkında verdiği kararları Whatsapp'tan paylaşarak Eryılmaz'a "Senin için hepsi aşkım" yazdı. Sonrasında, "Karar onaylandı" mesajını attı. S., Eryılmaz'ın talep ettiği bir FETÖ dosyası ile ilgileneceğini yazdıktan sonra dosya hakkında "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı verildiğini söyledi.

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‘SEN NE DERSEN O OLUR AŞKIM’

Yazışmalarda Eryılmaz ile aynı sektörde faaliyet gösterdiği anlaşılan bir kişi hakkında da önemli bilgiler yer aldı. S., Eryılmaz'a "C.O geldi, O.T'ye 2 milyonluk çek takibi, teminatın düşük olması için yardım istedi, yardım edeyim mi" dedi. Eryılmaz ise "Sakın. O.T benim rakip. Y..şağın biri. Bırak çekler yazılsın" dedi. Bunun üzerine S. ise "Sen yok dersen yardım etmem. Sen ne dersen o olur aşkım" dedi.

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HAKİM C.S GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

HSK tarafından görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı raporun ardından HSK 2. Dairesi, İskenderun İcra Hakimi C.S'yı görevden uzaklaştırdı.

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