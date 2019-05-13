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Demirağ saldırısındaki şüpheliler serbest

13.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırının ardından gözaltına alınan altı kişi serbest bırakıldı.

Demirağ saldırısındaki şüpheliler serbest

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'ı hedef alan saldırı sonrası başlatılan inceleme sonucunda gözaltına alınan altı kişinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı bildirildi.

Yeniçağ gazetesinin internet sitesindeki habere göre, şüpheliler "Trafikte takıştık, o yüzden dövdük" iddiasında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, şüphelilerin salıverilmesine tepkisini Twitter'dan gösterdi. Seymen, "Hukuk biterse her şey biter! Bu sineye çekilemez" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, saldırı sonrası Demirağ'ı hastanede ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu, daha sonra olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a saldıran faillerin bulunması lazım. Sağlıklı bir yargılama yapılır mı, endişem var" demişti.

Akşener, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Demirağ'ı hedef alan saldırıyı kınadığını belirterek "Bu yapılan alçak saldırı basın özgürlüğüne ve fikir hürriyetimize yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de geçen Cuma günü yaşanan olayın ardından yayımladığı yazılı açıklamada saldırıyı kınamıştı.

Demirağ'a beyzbol sopalarıyla saldırıldığını belirten TGC, "Bu saldırıyı azmettirenleri ve yapanları kınıyoruz. Gazetelere ve gazetecilere yapılan tüm saldırılarda uygulanan cezasızlık tavrının bu olayda da uygulanmamasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir" demişti.

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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