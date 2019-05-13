Demirci Beldesinde yeniden seçim yapılacak

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesinde, belediye başkanının mazbatasının iptal edilmesinin ardından seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimini, Demirci'de BBP'li Ramazan Bozlak kazandı. Sonuca yapılan itiraz sonucu Bozlak'ın mazbatası iptal edildi. Yeni başkanın, belediye meclis üyeleri arasından seçilmesi beklenirken, belediye meclis üyelerinin tamamı istifa etti. Bunun üzerine YSK, 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu'nun 29'uncu maddesi kapsamında seçimin yenilenmesine karar verdi. Beldede 60 gün içinde yeniden seçim yapılacak.

ANKARA, (DHA)

