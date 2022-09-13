HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Demirci ustasının yaptığı aracı gören bir daha bakıyor! 'Bir benzeri daha yok'

Demirci ustasının yaptığı aracı gören bir daha bakıyor! 'Bir benzeri daha yok'

13.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 22 yıllık demirci ustası Murat Bayduz'un yaptığı ATV tipi araca bakan bir daha bakıyor. Bayduz, ''Çocukluktan beri ilginç icatlara merakım var. Boşta kaldığımız zamanları yeni icatlar yaparak değerlendiriyorum. Bir benzeri daha Malatya’da yok. Ayrıca aracımızı kışlık olarak üzerinde brandalardan kapatma yaptık. Kapandığında kışın kaloriferli olarak kullanabiliyoruz'' dedi. Bayduz, araca 100 bin TL fiyat biçtiğini söyledi.

Demirci ustasının yaptığı aracı gören bir daha bakıyor! 'Bir benzeri daha yok'

Malatyalı demirci ustası Murat Bayduz tarafından yapılan ATV tipi aracı trafikte gören bir daha bakıyor. Hem arazide hem de şehir içi günlük kullanımda yüksek performans sergileyen araç sıra dışı modifiyesiyle dikkat çekiyor.
Battalgazi ilçesinde yaşayan 22 yıllık demirci usta 38 yaşındaki Murat Bayduz tarafından yapılan ATV tipi aracı trafikte gören bir daha bakıyor. Görenlerin hayrete düştüğü araç sıra dışı modifiyesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
LPG ile çalışabilen araç 1.6 motor performansıyla da her türlü arazide yüksek performans gösterirken, saatte 90 kilometre hız yapabiliyor.

Screenshot_5

“KÜÇÜK YAŞLARDA BERİ TEKNOLOJİYE HEVESİM VAR”

Aracı taslak halinde Samsun’da yaşayan bir arkadaşından görerek satın aldığını daha sonra Malatya’ya getirdiği ifade eden Bayduz, "Yaklaşık 22 yıldır demirci ustası olarak çalışıyorum. Çocukluktan beri ilginç icatlara merakım var. Boşta kaldığımız zamanları yeni icatlar yaparak değerlendiriyorum. Aracı Samsun Bafra’da Murat isimli biri yapıyor. Daha sonra ilana koyuyor. Ben de aracı ilanda gördüm hoşuma gitti. Aracı alıp sanayide oto elektrikçi arkadaşlar ve tamirci arkadaşlarla düzenleme yaptık. Ben de demir doğrama ustası olarak hoşuma gitmeyen yerleri düzenledim. Sıkıntılı olan yerleri restore ederek bu hale getirdim” dedi.

Screenshot_6

“TAMAMEN YERLİ ÜRETİMDİR”

Aracın yapımın bir yıl sürdüğünü belirten Bayduz, "Aracım 1.6 Tofaş motorundan oluşuyor. Hidrolik direksiyon 4 çeker. Yani aracım arazide her türlü şartlarda da hareket halindedir. Tamamen yerli üretimdir. Yapım aşaması yaklaşık 1 yıl sürüyor. 1 yıldan sonra getirdiğimizde 1 ay kadar da biz uğraştık. Aracın motoru 1. 6 şahin motoru, karbüratör olarak tempra karbüratörü üzerinde hidroliğe çevirdik. Hidrolik direksiyonu tamamen doblo parçalarından ürettik. Aracımızın altında 2 tane Tofaş diferansiyeli vardır. Ayrıca şanzıman olarak eski askeriye yapımı tuzla cip şanzımanı olmak üzere aracımız 4 çeker. Aracımız her şartlar altında sürüş yapılabiliyor. Ayrıca aracımız kışlık olarak üzerinde brandalardan kapatma yaptık. Kapandığında kışın da kaloriferli olarak kullanabiliyoruz” diye konuştu.

Aracının bir benzerinin Malatya’da bulunmadığını kaydeden Bayduz satmayı düşündüğü aracına 100 bin TL fiyat biçtiğini söyledi.

Screenshot_7

Screenshot_8

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayı saldırısına uğrayan çoban: Elimle vurdum gittiAyı saldırısına uğrayan çoban: Elimle vurdum gitti
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

TOKİ sosyal konut projesinde büyük gün!

TOKİ sosyal konut projesinde büyük gün!

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

İlginizi Çekebilir

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.