Demirci ustasının yaptığı aracı gören bir daha bakıyor! 'Bir benzeri daha yok'

Malatyalı demirci ustası Murat Bayduz tarafından yapılan ATV tipi aracı trafikte gören bir daha bakıyor. Hem arazide hem de şehir içi günlük kullanımda yüksek performans sergileyen araç sıra dışı modifiyesiyle dikkat çekiyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan 22 yıllık demirci usta 38 yaşındaki Murat Bayduz tarafından yapılan ATV tipi aracı trafikte gören bir daha bakıyor. Görenlerin hayrete düştüğü araç sıra dışı modifiyesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

LPG ile çalışabilen araç 1.6 motor performansıyla da her türlü arazide yüksek performans gösterirken, saatte 90 kilometre hız yapabiliyor.

“KÜÇÜK YAŞLARDA BERİ TEKNOLOJİYE HEVESİM VAR”

Aracı taslak halinde Samsun’da yaşayan bir arkadaşından görerek satın aldığını daha sonra Malatya’ya getirdiği ifade eden Bayduz, "Yaklaşık 22 yıldır demirci ustası olarak çalışıyorum. Çocukluktan beri ilginç icatlara merakım var. Boşta kaldığımız zamanları yeni icatlar yaparak değerlendiriyorum. Aracı Samsun Bafra’da Murat isimli biri yapıyor. Daha sonra ilana koyuyor. Ben de aracı ilanda gördüm hoşuma gitti. Aracı alıp sanayide oto elektrikçi arkadaşlar ve tamirci arkadaşlarla düzenleme yaptık. Ben de demir doğrama ustası olarak hoşuma gitmeyen yerleri düzenledim. Sıkıntılı olan yerleri restore ederek bu hale getirdim” dedi.

“TAMAMEN YERLİ ÜRETİMDİR”

Aracın yapımın bir yıl sürdüğünü belirten Bayduz, "Aracım 1.6 Tofaş motorundan oluşuyor. Hidrolik direksiyon 4 çeker. Yani aracım arazide her türlü şartlarda da hareket halindedir. Tamamen yerli üretimdir. Yapım aşaması yaklaşık 1 yıl sürüyor. 1 yıldan sonra getirdiğimizde 1 ay kadar da biz uğraştık. Aracın motoru 1. 6 şahin motoru, karbüratör olarak tempra karbüratörü üzerinde hidroliğe çevirdik. Hidrolik direksiyonu tamamen doblo parçalarından ürettik. Aracımızın altında 2 tane Tofaş diferansiyeli vardır. Ayrıca şanzıman olarak eski askeriye yapımı tuzla cip şanzımanı olmak üzere aracımız 4 çeker. Aracımız her şartlar altında sürüş yapılabiliyor. Ayrıca aracımız kışlık olarak üzerinde brandalardan kapatma yaptık. Kapandığında kışın da kaloriferli olarak kullanabiliyoruz” diye konuştu.

Aracının bir benzerinin Malatya’da bulunmadığını kaydeden Bayduz satmayı düşündüğü aracına 100 bin TL fiyat biçtiğini söyledi.

(İHA)

