Demirci’de ev yangını

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Üşümüş Mahallesi’nde meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı.
Edinilen bilgilere göre, yangın bugün öğle saatlerinde Haşim Bozkurt’a (60) ait evde meydana geldi. Sobadan çıkan alevlerin sıçramasıyla başladığı öne sürülen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İcikler İtfaiye müfrezesi ekipleri müdahale etti. Yangında can kaybı ve yaralanma olmaz iken, evin içindeki eşyalarla birlikte tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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