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Demirci’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 12:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Demirci İlçe Jandarma ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu, 43 KE 646 plakalı araç ile R.B.

Demirci’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Manisa’nın Demirci ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Demirci İlçe Jandarma ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu, 43 KE 646 plakalı araç ile R.B. (47) isimli şahısın Küpeler Mahallesinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma tarafından düzenlenen baskın sonrası yakalanan aracın bagaj kısmında 20 kilogram kaçak tütün, 250 paket satışa hazır el sarma kaçak sigara ve elektronik tartı yakalandı. Yakalanan kaçak tütünlere el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirci’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

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