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Demirciler Yokuşu'nda tek usta kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki 'Demirciler Yokuşu'nda kalan tek usta İbrahim Germe (67), demir döverek mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

Demirciler Yokuşu'nda tek usta kaldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki 'Demirciler Yokuşu'nda kalan tek usta İbrahim Germe (67), demir döverek mesleğini sürdürmeye çalışıyor.
İlkadım ilçesinde, halk arasında 'Demirciler Yokuşu' diye bilinen Demirciler Caddesi'nde art arda sıralanmış dükkanlarında demircilik yapan ustalardan bazıları emekli oldu bazıları da yaşamını yitirdi. Demirciler Yokuşu'nda demir işleyen bir tek İbrahim Germe kaldı. Yokuşun tek ustası Germe, ateşte demir döverek mesleği sürdürmeye çalışıyor. İbrahim Germe, dedesinden ve babasından mesleği öğrendiğini belirterek, şöyle dedi:
"Bu caddede 40-45 kişi demircilik yapardı. Birinci demirci ve en yaşlısı dedemdi rahmetli. Onun ardından babam bu mesleği sürdürdü, şimdi ise ben bu görevi üstlendim ve devam ettiriyorum. Bu işi yapmaktan zevk alıyorum ama artık yoruldum. Eleman dersen eleman yok, gelen elemanların hiçbiri demircilikte çalışmak istemiyor. Hep hazır iş istiyorlar, hep kolay iş istiyorlar. Bu meslek hile kabul etmeyen, çok dürüst olacak bir iş. Bu caddede geçliğim çok güzel, çok neşeli geçti, onlarca demirci ustası kendi dükkanlarında, burada çalışırdı. Ama şimdi bir ben kaldım, o yüzden bırakmak istemiyorum ancak ben de çok yoruldum. Bu meslek çok güzel bir meslek. Yalnız benden sonra da bu mesleği devam ettirecek kimse yok."

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Demirciler Yokuşu'nda tek usta kaldıDemirciler Yokuşu'nda tek usta kaldıDemirciler Yokuşu'nda tek usta kaldıDemirciler Yokuşu'nda tek usta kaldı

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