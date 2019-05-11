HABER

Demircilerin ’sıcak ateş’ ve ’oruçla’ imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ordu’da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmiyorlar.Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, çalışanlar da işlerine devam ediyor.

Ordu’da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmiyorlar.
Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, çalışanlar da işlerine devam ediyor. Bu yıl Ramazan’ın yaz ayı başlarına denk gelmesi, oruç tutma süresinin uzunluğu ve yüksek hava sıcaklığı, insanları zorlasa da ibadeti gerçekleştirmek için engel olmuyor. Özellikle ağır işte çalışanlar, işlerini dinlenerek yapmak zorunda kalıyor. Sıcak demir ustaları da, sıcaklığı bin dereceyi aşan ocağın başında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor.
Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 60 yıldır demir döven 76 yaşındaki Selahattin Döner, çocukları ile birlikte mesleği devam ettirdiğini aktardı. İlerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdürdüğünü ifade eden Döner, “Tarım aletleri üretiyoruz. Demirden ne varsa, hepsini üretebiliyoruz. Eskiden demir kapılar ve pencereleri de yaptım ama sıcak demir dövme işine yetişemediğim için onları bıraktım. Şuanda Ramazan ayındayız, oruç tutarken hiç zorlanmıyorum” dedi.

Ocağın sıcaklığı 4 bin dereceye kadar çıkabiliyor
Başında çalıştıkları ocağın, 4 bin dereceye kadar çıkabildiğini, bin derece çalıştıklarını ifade eden Döner, “Ateşte kocaman demirlen yanar kül olur. O kadar yüksek ısılar olmasa büyük tarım aletlerini yapamayız. Sağlam bir şekilde yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Niyet varsa, amel Salih oluyor”
Oğlu Cemil Döner ise, 30 yıla yakın bir süredir babası ile birlikte mesleği sürdürdüklerini belirterek, mesleği severek sürdürdüğünü aktardı. Tarımda kullanılan el aletlerinin tamamının üretimini yaptıklarını anlatan Döner, “Bu bölgeye has aletleri yapıyoruz. Demirin erime sıcaklığını rahatlıkla aşabiliyoruz. Saniyeler dahi geçirsek, çelikleri de ateşte eritebiliyor. Bu sıcaklık, 4-5 bin derecelere kadar ulaştığı oluyor. Ancak bin derecenin altına düşmüyor. Bu şartlarda orucumuzu bırakmıyoruz. İman varsa imkan vardır, niyet varsa amel Salih oluyor” şekline konuştu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Başkan Yavaş’a büyükelçilerden hayırlı olsun ziyaretleriBaşkan Yavaş’a büyükelçilerden hayırlı olsun ziyaretleri
(Özel Haber) Üniversite’nin ilk yarış tayı dünyaya geldi(Özel Haber) Üniversite’nin ilk yarış tayı dünyaya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

Seçimlerin yeniden yapılacağı Keskin ilçesinde İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı Keskin ilçesinde İYİ Parti’ye şok

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Menajeri açıkladı! 'F.Bahçe gelecek sezon için istiyor'

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Vücudunu makineye kaptıran iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Protokol karşılanması ve uğurlanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.