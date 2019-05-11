Demircilerin ’sıcak ateş’ ve ’oruçla’ imtihanı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Ordu’da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmiyorlar. Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, çalışanlar da işlerine devam ediyor. Bu yıl Ramazan’ın yaz ayı başlarına denk gelmesi, oruç tutma süresinin uzunluğu ve yüksek hava sıcaklığı, insanları zorlasa da ibadeti gerçekleştirmek için engel olmuyor. Özellikle ağır işte çalışanlar, işlerini dinlenerek yapmak zorunda kalıyor. Sıcak demir ustaları da, sıcaklığı bin dereceyi aşan ocağın başında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor. Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaklaşık 60 yıldır demir döven 76 yaşındaki Selahattin Döner, çocukları ile birlikte mesleği devam ettirdiğini aktardı. İlerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdürdüğünü ifade eden Döner, “Tarım aletleri üretiyoruz. Demirden ne varsa, hepsini üretebiliyoruz. Eskiden demir kapılar ve pencereleri de yaptım ama sıcak demir dövme işine yetişemediğim için onları bıraktım. Şuanda Ramazan ayındayız, oruç tutarken hiç zorlanmıyorum” dedi.

Ocağın sıcaklığı 4 bin dereceye kadar çıkabiliyor

Başında çalıştıkları ocağın, 4 bin dereceye kadar çıkabildiğini, bin derece çalıştıklarını ifade eden Döner, “Ateşte kocaman demirlen yanar kül olur. O kadar yüksek ısılar olmasa büyük tarım aletlerini yapamayız. Sağlam bir şekilde yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Niyet varsa, amel Salih oluyor”

Oğlu Cemil Döner ise, 30 yıla yakın bir süredir babası ile birlikte mesleği sürdürdüklerini belirterek, mesleği severek sürdürdüğünü aktardı. Tarımda kullanılan el aletlerinin tamamının üretimini yaptıklarını anlatan Döner, “Bu bölgeye has aletleri yapıyoruz. Demirin erime sıcaklığını rahatlıkla aşabiliyoruz. Saniyeler dahi geçirsek, çelikleri de ateşte eritebiliyor. Bu sıcaklık, 4-5 bin derecelere kadar ulaştığı oluyor. Ancak bin derecenin altına düşmüyor. Bu şartlarda orucumuzu bırakmıyoruz. İman varsa imkan vardır, niyet varsa amel Salih oluyor” şekline konuştu.

