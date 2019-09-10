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DemirDöküm'den 20 bin meslek liseliye ders kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 20 bine yakın 11'inci sınıf meslek lisesi öğrencisi, DemirDöküm sponsorluğunda hazırlanan kitaplar ile dersbaşı yaptı - DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna: - "Global platformdaki konumumuzu kuvvetlendirmek, ülkemizin GSMH'sine daha çok katkı sağlamak için gençlerimizin uzmanlığına başvuracak, geleceğimizi onlarla şekillendireceğiz"

İSTANBUL (AA) - DemirDöküm, mesleki ve teknik Anadolu meslek liseleri öğrencileri için hayata geçirilen ücretsiz mesleki eğitim ders kitabı dağıtım projesinin 4'üncü yılında da destekçisi oldu.

DemirDöküm'den yapılan açıklamaya göre, şirket, iklimlendirme sektörünün geleceğini şekillendirecek gençlerin eğitimine destek olmayı sürdürüyor.

İlk olarak 2016'da hayata geçirilen mesleki ve teknik Anadolu meslek liseleri öğrencileri için ücretsiz ders kitabı dağıtımı projesi, 4'üncü yılına ulaştı.

Türkiye genelinde 20 bine yakın meslek liseli 11'inci sınıf öğrencisi DemirDöküm sponsorluğunda hazırlanan "Isıtma Tesisatı", "Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı" ve "Gaz Yakıcı Cihazlar" kitapları ile dersbaşı yaptı.

- "Mesleki eğitim hayati önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, Türkiye'nin ilk sanayi şirketlerinden biri olan şirketin 65 yıldır geleceğe yaptığı yatırımlarla birçok ilki gerçekleştirdiğini belirterek, ülke ekonomisi ve sektörü kalkındıracak yatırımlar arasında mesleki eğitimin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ertuna, 65 yıl önce Türkiye'nin en büyük ısıtma markası olma hedefiyle yola çıktıklarını aktararak, "Öğrenme aşkımız, işimize olan inancımız ile başarı çıtamızı her yıl yükselttik. İlk döküm radyatör, ilk panel radyatör, ilk kombi ve yoğuşmalı kombi gibi ürünleri sanayimize kazandırdık. Bugün Türkiye'nin 140'ıncı Ar-Ge merkezinin de yer aldığı Bozüyük fabrikamızdan dünyanın 50 ülkesine yenilikçi ürünlerimizi ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin Türkiye'de ve dünyada yakaladığı başarıyı gençlerle daha da yukarı taşımak istediklerini belirten Ertuna, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün her geçen gün önem kazanması, hayatımızın her alanını etkiliyor. Sanayide modernleşen makineler, gelişen iletişim teknolojileri verimliliği ve kaliteyi artırıp yeni iş kollarını da karşımıza çıkaracak. Önümüzdeki 10 yılda güvenlik analisti, makine öğrenim bilimcisi, sanal gerçeklik tasarımcısı, inovasyon/mekanik uzmanlığı gibi 15'in üzerinde yeni meslekle karşılaşacağız. Global platformdaki konumumuzu kuvvetlendirmek, ülkemizin GSMH'sine daha çok katkı sağlamak için gençlerimizin uzmanlığına başvuracak, geleceğimizi onlarla şekillendireceğiz. Sahip olduğumuz ilklerimize, gençlerimizin vizyonu ile yenilerini ekleyeceğiz. DemirDöküm olarak, eğitime, meslek liseli öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

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